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Anthropic создаст фонд общественного блага

Anthropic создаст фонд общественного блага - 19.10.2026, ПРАЙМ

Anthropic создаст фонд общественного блага

Американская технологическая компания Anthropic, разрабатывающая системы искусственного интеллекта (ИИ), создаст фонд общественного блага и при условии... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:24+0300

2026-10-19T12:24+0300

2026-10-19T12:24+0300

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ВАШИНГТОН, 19 окт – ПРАЙМ. Американская технологическая компания Anthropic, разрабатывающая системы искусственного интеллекта (ИИ), создаст фонд общественного блага и при условии одобрения акционерами передаст в него 5% своих акций с возможностью увеличения этой доли, заявила организация. "Мы передаем часть акций Anthropic в Anthropic Public Benefit Fund... При условии одобрения акционерами сначала будут выделены 5% акций Anthropic, а еще по 2% будут добавляться по усмотрению совета директоров за каждые 50% роста стоимости компании сверх установленного базового уровня", - говорится в сообщении. Как пояснила компания, в технологическом секторе по мере роста бизнеса принято увеличивать вознаграждение топ-менеджерам, однако Anthropic направит этот капитал на общественные нужды. В общей сложности на общественное благо пойдет около 20% акций компании. Этот объем складывается из нового фонда, обязательства сооснователей пожертвовать 80% своих долей и программы софинансирования, в которой участвует примерно половина сотрудников, говорится в сообщении. В качестве одной из сфер работы фонда разработчик назвал рынок труда, где развитие ИИ наряду с экономической выгодой способно вызвать нестабильность для работников, пояснила компания. Отмечается, что переданные в фонд акции будет запрещено использовать для лоббизма и политических пожертвований в США и за рубежом. Детали управления структурой компания раскроет в ближайшие месяцы. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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