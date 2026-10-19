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Сотрудники Apache объявили забастовку из-за снижения зарплаты

Сотрудники Apache объявили забастовку из-за снижения зарплаты - 19.10.2026, ПРАЙМ

Сотрудники Apache объявили забастовку из-за снижения зарплаты

Более 160 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:09+0300

2026-10-19T14:09+0300

2026-10-19T14:09+0300

северное море

великобритания

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ЛОНДОН, 19 окт - ПРАЙМ. Более 160 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite. Ранее сотрудники Apache уже объявляли забастовку, которую впоследствии отменили на фоне переговоров. "Более 160 сотрудников компании Apache проведут 24-часовую забастовку… Сотрудники решительно поддержали забастовку в связи с конфликтом из-за заплаты, отклонив предложение, фактически означающее снижение заработной платы для многих сотрудников", - говорится в заявлении. Забастовка пройдет в среду. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море. Отмечается, что остановка объектов может привести к снижению давления в трубах, что чревато выходом из строя всей трубопроводной системы на месторождении Forties. Система, которой управляет компания Ineos, обеспечивает транспортировку примерно 29% нефти и 30% газа Великобритании.

северное море

великобритания

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северное море, великобритания