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Сотрудники Apache объявили забастовку из-за снижения зарплаты - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Сотрудники Apache объявили забастовку из-за снижения зарплаты
Сотрудники Apache объявили забастовку из-за снижения зарплаты - 19.10.2026, ПРАЙМ
Сотрудники Apache объявили забастовку из-за снижения зарплаты
Более 160 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T14:09+0300
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северное море
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ЛОНДОН, 19 окт - ПРАЙМ. Более 160 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite. Ранее сотрудники Apache уже объявляли забастовку, которую впоследствии отменили на фоне переговоров. "Более 160 сотрудников компании Apache проведут 24-часовую забастовку… Сотрудники решительно поддержали забастовку в связи с конфликтом из-за заплаты, отклонив предложение, фактически означающее снижение заработной платы для многих сотрудников", - говорится в заявлении. Забастовка пройдет в среду. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море. Отмечается, что остановка объектов может привести к снижению давления в трубах, что чревато выходом из строя всей трубопроводной системы на месторождении Forties. Система, которой управляет компания Ineos, обеспечивает транспортировку примерно 29% нефти и 30% газа Великобритании.
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северное море, великобритания
Северное море, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:09 19.10.2026
 
Сотрудники Apache объявили забастовку из-за снижения зарплаты

Более 160 сотрудников Apache объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты

© fotolia.com / V. YakobchukНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© fotolia.com / V. Yakobchuk
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ЛОНДОН, 19 окт - ПРАЙМ. Более 160 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.
Ранее сотрудники Apache уже объявляли забастовку, которую впоследствии отменили на фоне переговоров.
"Более 160 сотрудников компании Apache проведут 24-часовую забастовку… Сотрудники решительно поддержали забастовку в связи с конфликтом из-за заплаты, отклонив предложение, фактически означающее снижение заработной платы для многих сотрудников", - говорится в заявлении.
Забастовка пройдет в среду. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море.
Отмечается, что остановка объектов может привести к снижению давления в трубах, что чревато выходом из строя всей трубопроводной системы на месторождении Forties. Система, которой управляет компания Ineos, обеспечивает транспортировку примерно 29% нефти и 30% газа Великобритании.
 
Северное мореВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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