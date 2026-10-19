Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/apatity-874380070.html
В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах
В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах
Проект реконструкции аэропорта в Апатитах в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе, сообщила Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:15+0300
2026-10-19T12:15+0300
бизнес
главгосэкспертиза
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874380070.jpg?1792401316
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Проект реконструкции аэропорта в Апатитах в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе, сообщила Росавиация. "Проект реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта "Апатиты" (Хибины) в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируется обновить взлетно-посадочную полосу протяженностью 2496 метров, рулежную дорожку, а также построить очистные сооружения, канализационную насосную станцию, трансформаторные подстанции и участки патрульной автомобильной дороги. "Модернизация авиагавани проходит комплексно: в мае этого года полностью завершилось обновление действующего аэровокзала", - отметили в Росавиации.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, главгосэкспертиза, росавиация
Бизнес, Главгосэкспертиза, Росавиация
12:15 19.10.2026
 
В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах

Проект реконструкции аэропорта в Апатитах согласовали в Главгосэкспертизе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Проект реконструкции аэропорта в Апатитах в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе, сообщила Росавиация.
"Проект реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта "Апатиты" (Хибины) в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что планируется обновить взлетно-посадочную полосу протяженностью 2496 метров, рулежную дорожку, а также построить очистные сооружения, канализационную насосную станцию, трансформаторные подстанции и участки патрульной автомобильной дороги.
"Модернизация авиагавани проходит комплексно: в мае этого года полностью завершилось обновление действующего аэровокзала", - отметили в Росавиации.
 
БизнесГлавгосэкспертизаРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала