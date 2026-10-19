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В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах

В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах

Проект реконструкции аэропорта в Апатитах в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе, сообщила Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:15+0300

2026-10-19T12:15+0300

2026-10-19T12:15+0300

бизнес

главгосэкспертиза

росавиация

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Проект реконструкции аэропорта в Апатитах в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе, сообщила Росавиация. "Проект реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта "Апатиты" (Хибины) в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируется обновить взлетно-посадочную полосу протяженностью 2496 метров, рулежную дорожку, а также построить очистные сооружения, канализационную насосную станцию, трансформаторные подстанции и участки патрульной автомобильной дороги. "Модернизация авиагавани проходит комплексно: в мае этого года полностью завершилось обновление действующего аэровокзала", - отметили в Росавиации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, главгосэкспертиза, росавиация