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В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах
В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах
Проект реконструкции аэропорта в Апатитах в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе, сообщила Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:15+0300
2026-10-19T12:15+0300
2026-10-19T12:15+0300
бизнес
главгосэкспертиза
росавиация
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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Проект реконструкции аэропорта в Апатитах в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе, сообщила Росавиация.
"Проект реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта "Апатиты" (Хибины) в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что планируется обновить взлетно-посадочную полосу протяженностью 2496 метров, рулежную дорожку, а также построить очистные сооружения, канализационную насосную станцию, трансформаторные подстанции и участки патрульной автомобильной дороги.
"Модернизация авиагавани проходит комплексно: в мае этого года полностью завершилось обновление действующего аэровокзала", - отметили в Росавиации.
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бизнес, главгосэкспертиза, росавиация
Бизнес, Главгосэкспертиза, Росавиация
В Мурманской области согласовали проект реконструкции аэропорта в Апатитах
Проект реконструкции аэропорта в Апатитах согласовали в Главгосэкспертизе
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Проект реконструкции аэропорта в Апатитах в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе, сообщила Росавиация.
"Проект реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта "Апатиты" (Хибины) в Мурманской области согласовали в Главгосэкспертизе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что планируется обновить взлетно-посадочную полосу протяженностью 2496 метров, рулежную дорожку, а также построить очистные сооружения, канализационную насосную станцию, трансформаторные подстанции и участки патрульной автомобильной дороги.
"Модернизация авиагавани проходит комплексно: в мае этого года полностью завершилось обновление действующего аэровокзала", - отметили в Росавиации.