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Apple представит первый сенсорный MacBook, пишет Bloomberg

Apple представит первый сенсорный MacBook, пишет Bloomberg - 19.10.2026, ПРАЙМ

Apple представит первый сенсорный MacBook, пишет Bloomberg

Apple 28 октября проведет мероприятие, в рамках которого представит первый MacBook с сенсорным экраном, сообщило агентство Блумберг. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:37+0300

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2026-10-19T21:50+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Apple 28 октября проведет мероприятие, в рамках которого представит первый MacBook с сенсорным экраном, сообщило агентство Блумберг. "Apple Inc подтвердила, что 28 октября пройдет презентация продуктов, на которой компания планирует представить свой первый MacBook с сенсорным экраном", - пишет агентство. Ожидается, что устройства будут оснащены интерфейсом Dynamic Island, как на iPhone, а также более четким дисплеем, использующим технологию OLED. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе, сообщает Блумберг. Название презентации - Pro and Tell - отсылает к обновлению линейки MacBook Pro, добавляет агентство. В рамках мероприятия Apple также представит новый бюджетный MacBook Pro с чипом M6, обновленный iMac, а также модернизированный планшет iPad mini. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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технологии, apple