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Apple представит первый сенсорный MacBook, пишет Bloomberg - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Apple представит первый сенсорный MacBook, пишет Bloomberg
Apple представит первый сенсорный MacBook, пишет Bloomberg - 19.10.2026, ПРАЙМ
Apple представит первый сенсорный MacBook, пишет Bloomberg
Apple 28 октября проведет мероприятие, в рамках которого представит первый MacBook с сенсорным экраном, сообщило агентство Блумберг. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:37+0300
2026-10-19T21:50+0300
технологии
apple
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874404108.jpg?1792435849
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Apple 28 октября проведет мероприятие, в рамках которого представит первый MacBook с сенсорным экраном, сообщило агентство Блумберг. "Apple Inc подтвердила, что 28 октября пройдет презентация продуктов, на которой компания планирует представить свой первый MacBook с сенсорным экраном", - пишет агентство. Ожидается, что устройства будут оснащены интерфейсом Dynamic Island, как на iPhone, а также более четким дисплеем, использующим технологию OLED. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе, сообщает Блумберг. Название презентации - Pro and Tell - отсылает к обновлению линейки MacBook Pro, добавляет агентство. В рамках мероприятия Apple также представит новый бюджетный MacBook Pro с чипом M6, обновленный iMac, а также модернизированный планшет iPad mini. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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192
40
192
40
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192
40
192
40
технологии, apple
Технологии, Apple
21:37 19.10.2026 (обновлено: 21:50 19.10.2026)
 
Apple представит первый сенсорный MacBook, пишет Bloomberg

Bloomberg: Apple 28 октября представит первый MacBook с сенсорным экраном

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Apple 28 октября проведет мероприятие, в рамках которого представит первый MacBook с сенсорным экраном, сообщило агентство Блумберг.
"Apple Inc подтвердила, что 28 октября пройдет презентация продуктов, на которой компания планирует представить свой первый MacBook с сенсорным экраном", - пишет агентство.
Ожидается, что устройства будут оснащены интерфейсом Dynamic Island, как на iPhone, а также более четким дисплеем, использующим технологию OLED.
Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе, сообщает Блумберг.
Название презентации - Pro and Tell - отсылает к обновлению линейки MacBook Pro, добавляет агентство. В рамках мероприятия Apple также представит новый бюджетный MacBook Pro с чипом M6, обновленный iMac, а также модернизированный планшет iPad mini.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
ТехнологииApple
 
 
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