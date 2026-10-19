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"Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя

"Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя

Онлайн-платформа "Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:03+0300

2026-10-19T12:03+0300

2026-10-19T12:03+0300

технологии

самарская область

москва

санкт-петербург

авито

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Работа сервисов полностью восстановлена", - говорится в сообщении "Авито". Ранее в понедельник пользователи "Авито" сообщали о плохой работе сервиса - согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 10 тысяч жалоб. Отмечается, что больше всего жалоб поступило из Нижегородской и Самарской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.

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москва

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технологии, самарская область, москва, санкт-петербург, авито