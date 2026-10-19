Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/avitoe-874379508.html
"Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя
"Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя
Онлайн-платформа "Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:03+0300
2026-10-19T12:03+0300
технологии
самарская область
москва
санкт-петербург
авито
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874379508.jpg?1792400584
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Работа сервисов полностью восстановлена", - говорится в сообщении "Авито". Ранее в понедельник пользователи "Авито" сообщали о плохой работе сервиса - согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 10 тысяч жалоб. Отмечается, что больше всего жалоб поступило из Нижегородской и Самарской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.
самарская область
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, самарская область, москва, санкт-петербург, авито
Технологии, Самарская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Авито
12:03 19.10.2026
 
"Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя

Онлайн-платформа "Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Авито" полностью восстановила работу после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Работа сервисов полностью восстановлена", - говорится в сообщении "Авито".
Ранее в понедельник пользователи "Авито" сообщали о плохой работе сервиса - согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 10 тысяч жалоб. Отмечается, что больше всего жалоб поступило из Нижегородской и Самарской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.
 
ТехнологииСамарская областьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАвито
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала