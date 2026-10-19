https://1prime.ru/20261019/baffet-874388252.html

Дети Баффетта не решили, как потратить многомиллиардное состояние отца

Дети Баффетта не решили, как потратить многомиллиардное состояние отца - 19.10.2026, ПРАЙМ

Дети Баффетта не решили, как потратить многомиллиардное состояние отца

Трое детей американского инвестора Уоррена Баффета должны будут распределить состояние своего отца в 150 миллиардов долларов, однако решения, как это сделать,... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:46+0300

2026-10-19T14:46+0300

2026-10-19T14:46+0300

уоррен баффет

финансы

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Трое детей американского инвестора Уоррена Баффета должны будут распределить состояние своего отца в 150 миллиардов долларов, однако решения, как это сделать, пока нет, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, 96-летний Баффет пока не передал детям контроль над распределением средств. При этом 73-летняя Сьюзан, 71-летний Говард и 68-летний Питер Баффетты уже руководят собственными благотворительными организациями. Единого решения о будущем семейного капитала у них нет."Я не думаю, что кто-либо должен располагать миллиардами долларов. Это просто неестественно", — заявил Питер.По оценкам издания, чтобы распределить состояние в течение 20 лет при условии роста на 10% в год, троим детям нужно будет суммарно отдавать 17,6 миллиардов долларов ежегодно.

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уоррен баффет, финансы