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Дети Баффетта не решили, как потратить многомиллиардное состояние отца - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Дети Баффетта не решили, как потратить многомиллиардное состояние отца
Дети Баффетта не решили, как потратить многомиллиардное состояние отца - 19.10.2026, ПРАЙМ
Дети Баффетта не решили, как потратить многомиллиардное состояние отца
Трое детей американского инвестора Уоррена Баффета должны будут распределить состояние своего отца в 150 миллиардов долларов, однако решения, как это сделать,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T14:46+0300
2026-10-19T14:46+0300
уоррен баффет
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874388252.jpg?1792410382
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Трое детей американского инвестора Уоррена Баффета должны будут распределить состояние своего отца в 150 миллиардов долларов, однако решения, как это сделать, пока нет, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, 96-летний Баффет пока не передал детям контроль над распределением средств. При этом 73-летняя Сьюзан, 71-летний Говард и 68-летний Питер Баффетты уже руководят собственными благотворительными организациями. Единого решения о будущем семейного капитала у них нет."Я не думаю, что кто-либо должен располагать миллиардами долларов. Это просто неестественно", — заявил Питер.По оценкам издания, чтобы распределить состояние в течение 20 лет при условии роста на 10% в год, троим детям нужно будет суммарно отдавать 17,6 миллиардов долларов ежегодно.
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40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
192
40
уоррен баффет, финансы
Уоррен Баффет, Финансы
14:46 19.10.2026
 
Дети Баффетта не решили, как потратить многомиллиардное состояние отца

Bloomberg: трое детей Баффета должны будут распределить 150 миллиардов долларов

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Трое детей американского инвестора Уоррена Баффета должны будут распределить состояние своего отца в 150 миллиардов долларов, однако решения, как это сделать, пока нет, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, 96-летний Баффет пока не передал детям контроль над распределением средств. При этом 73-летняя Сьюзан, 71-летний Говард и 68-летний Питер Баффетты уже руководят собственными благотворительными организациями. Единого решения о будущем семейного капитала у них нет.
"Я не думаю, что кто-либо должен располагать миллиардами долларов. Это просто неестественно", — заявил Питер.
По оценкам издания, чтобы распределить состояние в течение 20 лет при условии роста на 10% в год, троим детям нужно будет суммарно отдавать 17,6 миллиардов долларов ежегодно.
 
Уоррен БаффетФинансы
 
 
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