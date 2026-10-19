https://1prime.ru/20261019/bank-874404199.html

SEB оштрафовали из-за слабого контроля за отмыванием денег в странах Балтии

SEB оштрафовали из-за слабого контроля за отмыванием денег в странах Балтии - 19.10.2026, ПРАЙМ

SEB оштрафовали из-за слабого контроля за отмыванием денег в странах Балтии

Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:43+0300

2026-10-19T21:43+0300

2026-10-19T22:16+0300

финансы

банки

нью-йорк

балтия

эстония

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874404199.jpg?1792437360

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии, говорится в сообщении финансовой организации. "Департамент провел расследование в SEB и заявил, что его процессы должной проверки клиентов были неадекватными... Проведенное расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности", — приводятся выводы департамента в сообщении банка. Банк заявил, что принимает меры по усилению своей системы предупреждения финансовых преступлений, включая улучшение возможностей по их обнаружению, расширенное обучение сотрудников и более тесное сотрудничество с органами власти и коллегами по отрасли. SEB работает в Швеции и странах Балтии, где предлагает широкий спектр финансовых услуг, а также в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, где группа специализируется на корпоративных и инвестиционно-банковских услугах. Ранее банк достиг соглашения с департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк о проведении расследования в отношении процессов борьбы с отмыванием денег и мониторинга транзакций, так как SEB имеет лицензированный филиал в Нью-Йорке и осуществляет безналичный расчет в долларах США через финансовую систему штата, подвергая рынок Нью-Йорка рискам финансовых преступлений.

нью-йорк

балтия

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, нью-йорк, балтия, эстония