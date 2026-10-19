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SEB оштрафовали из-за слабого контроля за отмыванием денег в странах Балтии - 19.10.2026, ПРАЙМ
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SEB оштрафовали из-за слабого контроля за отмыванием денег в странах Балтии
SEB оштрафовали из-за слабого контроля за отмыванием денег в странах Балтии - 19.10.2026, ПРАЙМ
SEB оштрафовали из-за слабого контроля за отмыванием денег в странах Балтии
Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:43+0300
2026-10-19T22:16+0300
финансы
банки
нью-йорк
балтия
эстония
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии, говорится в сообщении финансовой организации. "Департамент провел расследование в SEB и заявил, что его процессы должной проверки клиентов были неадекватными... Проведенное расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности", — приводятся выводы департамента в сообщении банка. Банк заявил, что принимает меры по усилению своей системы предупреждения финансовых преступлений, включая улучшение возможностей по их обнаружению, расширенное обучение сотрудников и более тесное сотрудничество с органами власти и коллегами по отрасли. SEB работает в Швеции и странах Балтии, где предлагает широкий спектр финансовых услуг, а также в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, где группа специализируется на корпоративных и инвестиционно-банковских услугах. Ранее банк достиг соглашения с департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк о проведении расследования в отношении процессов борьбы с отмыванием денег и мониторинга транзакций, так как SEB имеет лицензированный филиал в Нью-Йорке и осуществляет безналичный расчет в долларах США через финансовую систему штата, подвергая рынок Нью-Йорка рискам финансовых преступлений.
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финансы, банки, нью-йорк, балтия, эстония
Финансы, Банки, Нью-Йорк, Балтия, ЭСТОНИЯ
21:43 19.10.2026 (обновлено: 22:16 19.10.2026)
 
SEB оштрафовали из-за слабого контроля за отмыванием денег в странах Балтии

Шведский банк SEB выплатит $33 млн из-за слабого контроля за отмыванием денег в Прибалтике

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии, говорится в сообщении финансовой организации.
"Департамент провел расследование в SEB и заявил, что его процессы должной проверки клиентов были неадекватными... Проведенное расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности", — приводятся выводы департамента в сообщении банка.
Банк заявил, что принимает меры по усилению своей системы предупреждения финансовых преступлений, включая улучшение возможностей по их обнаружению, расширенное обучение сотрудников и более тесное сотрудничество с органами власти и коллегами по отрасли.
SEB работает в Швеции и странах Балтии, где предлагает широкий спектр финансовых услуг, а также в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, где группа специализируется на корпоративных и инвестиционно-банковских услугах.
Ранее банк достиг соглашения с департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк о проведении расследования в отношении процессов борьбы с отмыванием денег и мониторинга транзакций, так как SEB имеет лицензированный филиал в Нью-Йорке и осуществляет безналичный расчет в долларах США через финансовую систему штата, подвергая рынок Нью-Йорка рискам финансовых преступлений.
 
ФинансыБанкиНью-ЙоркБалтияЭСТОНИЯ
 
 
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