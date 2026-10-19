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Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии

Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии - 19.10.2026, ПРАЙМ

Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии

Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, сообщила пресс-служба белорусского правительства. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:45+0300

2026-10-19T19:45+0300

2026-10-19T19:45+0300

мировая экономика

белоруссия

латвия

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МИНСК, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Правительством Беларуси введен запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии. Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении. Отмечается, что мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий.

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мировая экономика, белоруссия, латвия