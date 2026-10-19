https://1prime.ru/20261019/belorussiya-874400946.html
Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии
Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии - 19.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии
Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, сообщила пресс-служба белорусского правительства. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T19:45+0300
2026-10-19T19:45+0300
2026-10-19T19:45+0300
мировая экономика
белоруссия
латвия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874400946.jpg?1792428332
МИНСК, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Правительством Беларуси введен запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии. Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении. Отмечается, что мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий.
белоруссия
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, белоруссия, латвия
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЛАТВИЯ
Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии
Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии
МИНСК, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Правительством Беларуси введен запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии. Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий.