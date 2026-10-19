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Путешественникам объяснили, как в поездке можно незаметно потерять деньги
Путешественникам объяснили, как в поездке можно незаметно потерять деньги - 19.10.2026, ПРАЙМ
Путешественникам объяснили, как в поездке можно незаметно потерять деньги
Стоимость поездки складывается не только из тарифа. Страховка, сервисные сборы и предустановленные дополнительные услуги могут заметно увеличить сумму — а при... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:15+0300
2026-10-19T12:15+0300
2026-10-19T13:38+0300
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Стоимость поездки складывается не только из тарифа. Страховка, сервисные сборы и предустановленные дополнительные услуги могут заметно увеличить сумму — а при отказе от билета эти деньги чаще всего не возвращаются. Об этом агентству "Прайм" рассказали эксперты.При отмене или задержке рейса у пассажира два пути: требовать возврат от перевозчика или обращаться в страховую. "В сфере страховых выплат пассажирам при задержке или отмене рейса страховая компания контролирует процесс и причины задержек, что не дает распространяться „фантазиям“", — говорит заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.Возврат от перевозчика работает иначе. Правило, по которому задержка более 30 минут дает право на вынужденный возврат даже невозвратного билета, создает у авиакомпаний соблазн объяснять опоздания буксировкой, очередью на противообледенительную обработку или проблемами с туалетами. "Однако это может повлечь за собой судебные иски уже в отношении аэропортов и их служб — предупреждает Цыганов.Важно: страховка на авиабилетах часто оформляется отдельным договором с третьей компанией, и перевозчик ее стоимость не возвращает. От добровольной страховки можно отказаться в течение 14 календарных дней после покупки, если не было страхового случая, и вернуть деньги у страховщика. После 14 дней все зависит от договора: по Гражданскому кодексу при досрочном отказе премия не возвращается, если договор не предусматривает иное.Отдельная строка — сервисный сбор посредника. В офертах агрегаторов прямо указано, что сбор за оформление билета не возвращается даже при вынужденном возврате, а за оформление самого возврата может взиматься еще один сбор. При добровольном отказе суды нередко соглашаются с посредником: услугу по оформлению он уже оказал. При вынужденном шансов больше, но единой практики нет."Галочки" и комиссииКомиссию может добавить и способ оплаты — особенно при трансграничных платежах, когда возникает еще и конвертация валюты. Не всегда прозрачны и условия провоза багажа."Стоит обратить внимание на дополнительные услуги, особенно в части предустановленных „галочек“, — говорит Цыганов. — Эти услуги необязательны и могут в своей совокупности быть довольно дорогими".Директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН Христофор Константиниди добавляет: "Ошибки при покупке бывают разными. Если ошибся с паспортными данными, это можно исправить. Если ошибся с датой, временем или направлением поездки — сложнее. Но это вина потребителя, и если поставщик услуг будет лоялен к исправлению таких ошибок, это позволит обойти конкурентов".Перед оплатой стоит проверить состав заказа, снять лишние "галочки", уточнить условия багажа и комиссии за способ оплаты. А перед возвратом билета — отдельно проверить правила бонусной программы, условия страховки и оферту агрегатора: эти суммы могут не вернуться даже при вынужденном отказе, заключил эксперт.
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Нелли Хамула
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Нелли Хамула
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Нелли Хамула
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg
эксклюзив, бизнес, общество , александр цыганов, рудн, туризм, билеты, билеты на поезд, авиабилеты, цены
Эксклюзив, Бизнес, Общество , Александр Цыганов, РУДН, Туризм, билеты, билеты на поезд, авиабилеты, цены
Путешественникам объяснили, как в поездке можно незаметно потерять деньги
Эксперты объяснили, какие деньги не вернутся при отмене авиа- или ж/д билета
Нелли Хамула
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Стоимость поездки складывается не только из тарифа. Страховка, сервисные сборы и предустановленные дополнительные услуги могут заметно увеличить сумму — а при отказе от билета эти деньги чаще всего не возвращаются. Об этом агентству "Прайм" рассказали эксперты.
При отмене или задержке рейса у пассажира два пути: требовать возврат от перевозчика или обращаться в страховую. "В сфере страховых выплат пассажирам при задержке или отмене рейса страховая компания контролирует процесс и причины задержек, что не дает распространяться „фантазиям“", — говорит заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов
.
Возврат от перевозчика работает иначе. Правило, по которому задержка более 30 минут дает право на вынужденный возврат даже невозвратного билета, создает у авиакомпаний соблазн объяснять опоздания буксировкой, очередью на противообледенительную обработку или проблемами с туалетами. "Однако это может повлечь за собой судебные иски уже в отношении аэропортов и их служб — предупреждает Цыганов.
Важно: страховка на авиабилетах часто оформляется отдельным договором с третьей компанией, и перевозчик ее стоимость не возвращает. От добровольной страховки можно отказаться в течение 14 календарных дней после покупки, если не было страхового случая, и вернуть деньги у страховщика. После 14 дней все зависит от договора: по Гражданскому кодексу при досрочном отказе премия не возвращается, если договор не предусматривает иное.
Отдельная строка — сервисный сбор посредника. В офертах агрегаторов прямо указано, что сбор за оформление билета не возвращается даже при вынужденном возврате, а за оформление самого возврата может взиматься еще один сбор. При добровольном отказе суды нередко соглашаются с посредником: услугу по оформлению он уже оказал. При вынужденном шансов больше, но единой практики нет.
Комиссию может добавить и способ оплаты — особенно при трансграничных платежах, когда возникает еще и конвертация валюты. Не всегда прозрачны и условия провоза багажа.
"Стоит обратить внимание на дополнительные услуги, особенно в части предустановленных „галочек“, — говорит Цыганов. — Эти услуги необязательны и могут в своей совокупности быть довольно дорогими".
Директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН
Христофор Константиниди добавляет: "Ошибки при покупке бывают разными. Если ошибся с паспортными данными, это можно исправить. Если ошибся с датой, временем или направлением поездки — сложнее. Но это вина потребителя, и если поставщик услуг будет лоялен к исправлению таких ошибок, это позволит обойти конкурентов".
Перед оплатой стоит проверить состав заказа, снять лишние "галочки", уточнить условия багажа и комиссии за способ оплаты. А перед возвратом билета — отдельно проверить правила бонусной программы, условия страховки и оферту агрегатора: эти суммы могут не вернуться даже при вынужденном отказе, заключил эксперт.