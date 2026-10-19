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Болгария усилила патрулирование Черного моря с помощью беспилотников

Болгария усилила патрулирование Черного моря с помощью беспилотников - 19.10.2026, ПРАЙМ

Болгария усилила патрулирование Черного моря с помощью беспилотников

Болгарские военные применяют беспилотные летательные аппараты для усиления наблюдения за побережьем Черного моря и прилегающим воздушным и морским... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T20:57+0300

2026-10-19T20:57+0300

2026-10-19T20:57+0300

черное море

болгария

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Болгарские военные применяют беспилотные летательные аппараты для усиления наблюдения за побережьем Черного моря и прилегающим воздушным и морским пространством, сообщает министерство обороны страны. Как уточняет ведомство, эти мероприятия являются частью превентивных мер по повышению безопасности и своевременному предоставлению информации о ситуации в районе. "В этой связи министерство обороны информирует граждан о том, что наблюдаемые полеты беспилотников вдоль побережья Черного моря могут быть связаны с выполнением задач усиленного наблюдения", - говорится в коммюнике. В последние недели неизвестные беспилотники неоднократно атаковали торговые суда у берегов Болгарии, в том числе в исключительной экономической зоне страны. В результате ударов несколько судов были затоплены.

черное море

болгария

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черное море, болгария