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В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели временные ограничения - 19.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщает Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T02:35+0300

2026-10-19T02:35+0300

2026-10-19T02:35+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщает Росавиация. "Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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