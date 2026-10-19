https://1prime.ru/20261019/chaves-874404283.html

Самолет загорелся при взлете в Перу

Самолет загорелся при взлете в Перу - 19.10.2026, ПРАЙМ

Самолет загорелся при взлете в Перу

Крыло самолета авиакомпании LATAM загорелось во время подготовки ко взлету в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, все пассажиры были эвакуированы, сообщает перуанский | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:43+0300

2026-10-19T21:43+0300

2026-10-19T21:53+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874404283.jpg?1792435983

МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Крыло самолета авиакомпании LATAM загорелось во время подготовки ко взлету в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, все пассажиры были эвакуированы, сообщает перуанский медиахолдинг Exitosa Noticias. "Самолет LATAM Airlines Perú, который должен был выполнить рейс LA2302 по маршруту Лима - Пьюра в понедельник утром, столкнулся с техническим инцидентом до вылета… Одно из крыльев воздушного судна загорелось... В связи с произошедшим вылет был отменен, а находившихся на борту людей решено было эвакуировать", - сообщает перуанское издание. В пресс-релизе авиакомпания LATAM подтвердила инцидент, воздержавшись от раскрытия подробностей произошедшего, и сообщила, что проведет все необходимые процедуры для выяснения причины возгорания. "Наши команды своевременно оказывают помощь пострадавшим пассажирам и как можно скорее организуют их перемещение на другие рейсы", - сказано в документе. Инцидент не повлиял на работу аэропорта, уточнили в авиагавани. "В настоящее время работа аэропорта имени Хорхе Чавеса идет в обычном режиме: обе взлетно-посадочные полосы функционируют. На прибытие и вылет рейсов это не повлияло", - сообщил аэропорт в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес