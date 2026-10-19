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Самолет загорелся при взлете в Перу - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Самолет загорелся при взлете в Перу
Самолет загорелся при взлете в Перу - 19.10.2026, ПРАЙМ
Самолет загорелся при взлете в Перу
Крыло самолета авиакомпании LATAM загорелось во время подготовки ко взлету в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, все пассажиры были эвакуированы, сообщает перуанский | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:43+0300
2026-10-19T21:53+0300
бизнес
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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Крыло самолета авиакомпании LATAM загорелось во время подготовки ко взлету в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, все пассажиры были эвакуированы, сообщает перуанский медиахолдинг Exitosa Noticias. "Самолет LATAM Airlines Perú, который должен был выполнить рейс LA2302 по маршруту Лима - Пьюра в понедельник утром, столкнулся с техническим инцидентом до вылета… Одно из крыльев воздушного судна загорелось... В связи с произошедшим вылет был отменен, а находившихся на борту людей решено было эвакуировать", - сообщает перуанское издание. В пресс-релизе авиакомпания LATAM подтвердила инцидент, воздержавшись от раскрытия подробностей произошедшего, и сообщила, что проведет все необходимые процедуры для выяснения причины возгорания. "Наши команды своевременно оказывают помощь пострадавшим пассажирам и как можно скорее организуют их перемещение на другие рейсы", - сказано в документе. Инцидент не повлиял на работу аэропорта, уточнили в авиагавани. "В настоящее время работа аэропорта имени Хорхе Чавеса идет в обычном режиме: обе взлетно-посадочные полосы функционируют. На прибытие и вылет рейсов это не повлияло", - сообщил аэропорт в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
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192
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бизнес
Бизнес
21:43 19.10.2026 (обновлено: 21:53 19.10.2026)
 
Самолет загорелся при взлете в Перу

Крыло самолета авиакомпании LATAM загорелось во время подготовки ко взлету в Перу

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Крыло самолета авиакомпании LATAM загорелось во время подготовки ко взлету в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, все пассажиры были эвакуированы, сообщает перуанский медиахолдинг Exitosa Noticias.
"Самолет LATAM Airlines Perú, который должен был выполнить рейс LA2302 по маршруту Лима - Пьюра в понедельник утром, столкнулся с техническим инцидентом до вылета… Одно из крыльев воздушного судна загорелось... В связи с произошедшим вылет был отменен, а находившихся на борту людей решено было эвакуировать", - сообщает перуанское издание.
В пресс-релизе авиакомпания LATAM подтвердила инцидент, воздержавшись от раскрытия подробностей произошедшего, и сообщила, что проведет все необходимые процедуры для выяснения причины возгорания.
"Наши команды своевременно оказывают помощь пострадавшим пассажирам и как можно скорее организуют их перемещение на другие рейсы", - сказано в документе.
Инцидент не повлиял на работу аэропорта, уточнили в авиагавани.
"В настоящее время работа аэропорта имени Хорхе Чавеса идет в обычном режиме: обе взлетно-посадочные полосы функционируют. На прибытие и вылет рейсов это не повлияло", - сообщил аэропорт в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
 
Бизнес
 
 
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