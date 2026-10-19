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Средний чек ноябрьского отдыха россиян в Турции снизился на 26% - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Средний чек ноябрьского отдыха россиян в Турции снизился на 26%
Средний чек ноябрьского отдыха россиян в Турции снизился на 26% - 19.10.2026, ПРАЙМ
Средний чек ноябрьского отдыха россиян в Турции снизился на 26%
Средний чек ноябрьского отдыха российских туристов в Турции снизился почти на 26% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 102 тысячи рублей,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:48+0300
2026-10-19T12:48+0300
туризм
бизнес
россия
турция
индия
вьетнам
"слетать.ру"
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Средний чек ноябрьского отдыха российских туристов в Турции снизился почти на 26% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 102 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в агрегаторе "Слетать.ру". "Средние чеки с заездами в ноябре: Турция – 102 тысячи рублей (год к году снизился на почти 26%)", - выяснили в сервисе. Там отметили, что средний чек рассчитывается на основе всех заявок по направлению, где указано разное количество туристов, разная звездность отелей, разная длительность путешествия и другие характеристики. По данным аналитиков, средний чек ноябрьского отдыха в России составляет 75 тысяч рублей, в Индии - 160,7 тысячи, во Вьетнаме - 181,6 тысячи, а в Китае - 188,9 тысячи рублей. При этом в Египте и Таиланде средний чек составляет 193,7 и 195,2 тысячи рублей соответственно. "Шри-Ланка – 203,2 тысячи рублей, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – 222,5 тысячи, Мальдивы – 325 тысяч рублей", - перечислили в сервисе.
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туризм, бизнес, россия, турция, индия, вьетнам, "слетать.ру"
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИНДИЯ, ВЬЕТНАМ, "Слетать.ру"
12:48 19.10.2026
 
Средний чек ноябрьского отдыха россиян в Турции снизился на 26%

"Слетать.ру": средний чек ноябрьского отдыха россиян в Турции снизился на 26%

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Средний чек ноябрьского отдыха российских туристов в Турции снизился почти на 26% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 102 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в агрегаторе "Слетать.ру".
"Средние чеки с заездами в ноябре: Турция – 102 тысячи рублей (год к году снизился на почти 26%)", - выяснили в сервисе. Там отметили, что средний чек рассчитывается на основе всех заявок по направлению, где указано разное количество туристов, разная звездность отелей, разная длительность путешествия и другие характеристики.
По данным аналитиков, средний чек ноябрьского отдыха в России составляет 75 тысяч рублей, в Индии - 160,7 тысячи, во Вьетнаме - 181,6 тысячи, а в Китае - 188,9 тысячи рублей.
При этом в Египте и Таиланде средний чек составляет 193,7 и 195,2 тысячи рублей соответственно. "Шри-Ланка – 203,2 тысячи рублей, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – 222,5 тысячи, Мальдивы – 325 тысяч рублей", - перечислили в сервисе.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯИНДИЯВЬЕТНАМ"Слетать.ру"
 
 
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