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Чекунков рассказал о технологическом сотрудничестве со странами АТР - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Чекунков рассказал о технологическом сотрудничестве со странами АТР
Чекунков рассказал о технологическом сотрудничестве со странами АТР - 19.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о технологическом сотрудничестве со странами АТР
Восточный экономический форум и работа межправительственных комиссий со странами Азиатско-Тихоокеанского региона являются основными инструментами реализации... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:55+0300
2026-10-19T20:59+0300
россия
мировая экономика
дальний восток
азиатско-тихоокеанский регион
китай
алексей чекунков
минвостокразвития
госдума
атр
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Восточный экономический форум и работа межправительственных комиссий со странами Азиатско-Тихоокеанского региона являются основными инструментами реализации технологического и промышленного сотрудничества на Дальнем Востоке, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Глава Минвостокразвития в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам указал на активную работу с Китаем и на совместную межправкомиссию по приграничному сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. "У нас своя межправкомиссия с Таиландом, мы работаем с другими странами АТР, поэтому, безусловно, рассчитываем, что в части технологического и промышленного сотрудничества как раз для нас основной инструмент - это Восточный экономический форум и межправкомиссии", - сказал Чекунков.
дальний восток
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россия, мировая экономика, дальний восток, азиатско-тихоокеанский регион, китай, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума, атр
РОССИЯ, Мировая экономика, Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Госдума, АТР
20:55 19.10.2026 (обновлено: 20:59 19.10.2026)
 
Чекунков рассказал о технологическом сотрудничестве со странами АТР

Чекунков: ВЭФ и межправкомиссии являются основой техсотрудничества со странами АТР

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Восточный экономический форум и работа межправительственных комиссий со странами Азиатско-Тихоокеанского региона являются основными инструментами реализации технологического и промышленного сотрудничества на Дальнем Востоке, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Глава Минвостокразвития в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам указал на активную работу с Китаем и на совместную межправкомиссию по приграничному сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Северо-Востока Китая.
"У нас своя межправкомиссия с Таиландом, мы работаем с другими странами АТР, поэтому, безусловно, рассчитываем, что в части технологического и промышленного сотрудничества как раз для нас основной инструмент - это Восточный экономический форум и межправкомиссии", - сказал Чекунков.
 
РОССИЯМировая экономикаДальний ВостокАзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙАлексей ЧекунковМинвостокразвитияГосдумаАТР
 
 
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