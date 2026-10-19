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Чекунков рассказал о технологическом сотрудничестве со странами АТР

Чекунков рассказал о технологическом сотрудничестве со странами АТР - 19.10.2026, ПРАЙМ

Чекунков рассказал о технологическом сотрудничестве со странами АТР

Восточный экономический форум и работа межправительственных комиссий со странами Азиатско-Тихоокеанского региона являются основными инструментами реализации... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T20:55+0300

2026-10-19T20:55+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Восточный экономический форум и работа межправительственных комиссий со странами Азиатско-Тихоокеанского региона являются основными инструментами реализации технологического и промышленного сотрудничества на Дальнем Востоке, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Глава Минвостокразвития в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам указал на активную работу с Китаем и на совместную межправкомиссию по приграничному сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. "У нас своя межправкомиссия с Таиландом, мы работаем с другими странами АТР, поэтому, безусловно, рассчитываем, что в части технологического и промышленного сотрудничества как раз для нас основной инструмент - это Восточный экономический форум и межправкомиссии", - сказал Чекунков.

дальний восток

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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россия, мировая экономика, дальний восток, азиатско-тихоокеанский регион, китай, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума, атр