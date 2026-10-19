https://1prime.ru/20261019/chernyshenko-874401719.html

Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на установке СКИФ

Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на установке СКИФ - 19.10.2026, ПРАЙМ

Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на установке СКИФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной с российскими коллегами работе на установке СКИФ. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T20:22+0300

2026-10-19T20:22+0300

2026-10-19T20:22+0300

технологии

россия

дмитрий чернышенко

объединенный институт ядерных исследований

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной с российскими коллегами работе на установке СКИФ. В понедельник Чернышенко и заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн провели 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. "Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне", – сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Он также пригласил китайских исследователей принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, который пройдет в декабре этого года. СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт (ГэВ). Научная установка создается в наукограде Кольцово Новосибирской области. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя - 476 метров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, дмитрий чернышенко, объединенный институт ядерных исследований