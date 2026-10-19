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Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на установке СКИФ - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на установке СКИФ
Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на установке СКИФ - 19.10.2026, ПРАЙМ
Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на установке СКИФ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной с российскими коллегами работе на установке СКИФ. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:22+0300
2026-10-19T20:22+0300
технологии
россия
дмитрий чернышенко
объединенный институт ядерных исследований
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874401719.jpg?1792430530
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной с российскими коллегами работе на установке СКИФ. В понедельник Чернышенко и заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн провели 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. "Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне", – сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Он также пригласил китайских исследователей принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, который пройдет в декабре этого года. СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт (ГэВ). Научная установка создается в наукограде Кольцово Новосибирской области. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя - 476 метров.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, объединенный институт ядерных исследований
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Объединенный институт ядерных исследований
20:22 19.10.2026
 
Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на установке СКИФ

Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной работе на российской установке СКИФ

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых к совместной с российскими коллегами работе на установке СКИФ.
В понедельник Чернышенко и заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн провели 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
"Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне", – сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Он также пригласил китайских исследователей принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, который пройдет в декабре этого года.
СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт (ГэВ). Научная установка создается в наукограде Кольцово Новосибирской области. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя - 476 метров.
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий ЧернышенкоОбъединенный институт ядерных исследований
 
 
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