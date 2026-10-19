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Число точек фастфуда в России выросло за год на 2%
Число точек фастфуда в России выросло за год на 2% - 19.10.2026, ПРАЙМ
Число точек фастфуда в России выросло за год на 2%
Количество точек фастфуда в России выросло за год на 2% - примерно до 45 тысяч на начало октября, против сокращения на 11% годом ранее, подсчитали для РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T05:26+0300
2026-10-19T05:26+0300
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москва
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rostic's
додо пицца
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Количество точек фастфуда в России выросло за год на 2% - примерно до 45 тысяч на начало октября, против сокращения на 11% годом ранее, подсчитали для РИА Недвижимость в сервисе "Яндекс Карты".
"Два процента прироста после обвала на 11% – это не замедление рынка, а завершение фазы расчистки. 2024-2025 годы были периодом вынужденной консолидации: слабые игроки уходили, лидирующие сети, такие как Rostic's, "Додо Пицца", "Вкусно – и точка", продолжали расширяться, в среднем на 20%. Так что прирост на 2% – это стабилизация на новой, более низкой базе, обеспеченная ростом лидеров, а не массовым открытием новых независимых точек", – прокомментировала эксперт Ассоциации торговли и экспертов ритейла (АТЭР) Алена Овчинникова.
На следующий год рынок заведений фастфуда в России, по ее оценке, продолжит расти на уровне 2-5%, но за счет экспансии нескольких лидеров в освобождающиеся локации и роста низкопороговых форматов, таких как кофе с собой или шаурма.
В Москве с октября прошлого года количество заведений быстрого питания увеличилось на 4% - до 4 тысяч, в то время как за предыдущий год показатель уменьшился на 20%, подсчитали в "Яндекс Картах".
"Москва прошла расчистку рынка резче, чем страна в целом. Минус 20% за год объясняется самой высокой в стране стоимостью аренды и персонала: слабые закредитованные точки закрывались здесь в первую очередь", – отметила Овчинникова.
В дальнейшем она ожидает умеренного восстановления столичного рынка без взрывного роста. В первую очередь в выигрыше будут крупные сети с финансовым запасом прочности, добавила Овчинникова.
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москва, яндекс.карты, rostic's, додо пицца
МОСКВА, Яндекс.Карты, Rostic's, Додо Пицца
Число точек фастфуда в России выросло за год на 2%
АТЭР: число точек фастфуда в России выросло за год на 2%
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Количество точек фастфуда в России выросло за год на 2% - примерно до 45 тысяч на начало октября, против сокращения на 11% годом ранее, подсчитали для РИА Недвижимость в сервисе "Яндекс Карты".
"Два процента прироста после обвала на 11% – это не замедление рынка, а завершение фазы расчистки. 2024-2025 годы были периодом вынужденной консолидации: слабые игроки уходили, лидирующие сети, такие как Rostic's, "Додо Пицца", "Вкусно – и точка", продолжали расширяться, в среднем на 20%. Так что прирост на 2% – это стабилизация на новой, более низкой базе, обеспеченная ростом лидеров, а не массовым открытием новых независимых точек", – прокомментировала эксперт Ассоциации торговли и экспертов ритейла (АТЭР) Алена Овчинникова.
На следующий год рынок заведений фастфуда в России, по ее оценке, продолжит расти на уровне 2-5%, но за счет экспансии нескольких лидеров в освобождающиеся локации и роста низкопороговых форматов, таких как кофе с собой или шаурма.
В Москве с октября прошлого года количество заведений быстрого питания увеличилось на 4% - до 4 тысяч, в то время как за предыдущий год показатель уменьшился на 20%, подсчитали в "Яндекс Картах".
"Москва прошла расчистку рынка резче, чем страна в целом. Минус 20% за год объясняется самой высокой в стране стоимостью аренды и персонала: слабые закредитованные точки закрывались здесь в первую очередь", – отметила Овчинникова.
В дальнейшем она ожидает умеренного восстановления столичного рынка без взрывного роста. В первую очередь в выигрыше будут крупные сети с финансовым запасом прочности, добавила Овчинникова.