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Эксперт рассказал, что сразу необходимо сделать при утечке личных данных - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что сразу необходимо сделать при утечке личных данных
Эксперт рассказал, что сразу необходимо сделать при утечке личных данных - 19.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что сразу необходимо сделать при утечке личных данных
При подозрении на утечку персональных данных нужно поставить самозапрет на оформление новых сим-карт, запросить кредитную историю и поставить самозапрет на... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:17+0300
2026-10-19T21:18+0300
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финансы
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. При подозрении на утечку персональных данных нужно поставить самозапрет на оформление новых сим-карт, запросить кредитную историю и поставить самозапрет на кредиты, рассказал руководитель ООО "Комитет по информационной и правовой безопасности" Александр Келлерманн. "В профиле на "Госуслугах" видны все номера телефона, оформленные на ваш паспорт, и чужой номер там означает, что на ваше имя уже принимают коды подтверждения. Отключить его можно прямо с портала и сразу поставить самозапрет на новые сим-карты. Там же бесплатно запрашивается перечень бюро с вашей кредитной историей, а отчет в каждом бюро выдают без оплаты два раза в год. Незнакомый банк или микрофинансовая организация в разделе запросов говорит о попытке взять заем от вашего имени, даже при отказе в выдаче", - сказал "Газете.Ru" Келлерманн. По его словам, самый короткий путь от слитого паспорта к деньгам лежит через онлайн-займы, и самозапрет на кредиты перекрывает этот путь, ставится он на "Госуслугах" или в МФЦ. "Запрет не трогает ипотеку, автокредит под залог машины и уже открытые кредитки, так что лимит по ним лучше сразу урезать. Сведения об отсутствии запрета банк вправе использовать 30 дней, поэтому заявку мошенников, поданную накануне, стоит ловить по истории еще месяц. Отмена запрета срабатывает лишь на второй календарный день, чтобы человека не уговорили за один звонок", - добавил эксперт. Кроме того, он подчеркнул, что уведомление о кредите, который вы не брали, оставляет запас времени, поэтому в банке стоит включить сообщения обо всех операциях и о входах с новых устройств.
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технологии, банки, финансы
Технологии, Банки, Финансы
21:17 19.10.2026 (обновлено: 21:18 19.10.2026)
 
Эксперт рассказал, что сразу необходимо сделать при утечке личных данных

Келлерманн: при утечке данных нужно поставить самозапрет на оформление новых сим-карт

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. При подозрении на утечку персональных данных нужно поставить самозапрет на оформление новых сим-карт, запросить кредитную историю и поставить самозапрет на кредиты, рассказал руководитель ООО "Комитет по информационной и правовой безопасности" Александр Келлерманн.
"В профиле на "Госуслугах" видны все номера телефона, оформленные на ваш паспорт, и чужой номер там означает, что на ваше имя уже принимают коды подтверждения. Отключить его можно прямо с портала и сразу поставить самозапрет на новые сим-карты. Там же бесплатно запрашивается перечень бюро с вашей кредитной историей, а отчет в каждом бюро выдают без оплаты два раза в год. Незнакомый банк или микрофинансовая организация в разделе запросов говорит о попытке взять заем от вашего имени, даже при отказе в выдаче", - сказал "Газете.Ru" Келлерманн.
По его словам, самый короткий путь от слитого паспорта к деньгам лежит через онлайн-займы, и самозапрет на кредиты перекрывает этот путь, ставится он на "Госуслугах" или в МФЦ.
"Запрет не трогает ипотеку, автокредит под залог машины и уже открытые кредитки, так что лимит по ним лучше сразу урезать. Сведения об отсутствии запрета банк вправе использовать 30 дней, поэтому заявку мошенников, поданную накануне, стоит ловить по истории еще месяц. Отмена запрета срабатывает лишь на второй календарный день, чтобы человека не уговорили за один звонок", - добавил эксперт.
Кроме того, он подчеркнул, что уведомление о кредите, который вы не брали, оставляет запас времени, поэтому в банке стоит включить сообщения обо всех операциях и о входах с новых устройств.
 
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