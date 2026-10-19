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Мадьяр заявил, что планирует сократить дефицит бюджета Венгрии

Мадьяр заявил, что планирует сократить дефицит бюджета Венгрии - 19.10.2026, ПРАЙМ

Мадьяр заявил, что планирует сократить дефицит бюджета Венгрии

Дефицит бюджета Венгрии в 2027 году планируется сократить с 8,3% до 4,9%, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, представляя новый проект бюджета на... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T20:16+0300

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мировая экономика

венгрия

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БУДАПЕШТ, 19 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Венгрии в 2027 году планируется сократить с 8,3% до 4,9%, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, представляя новый проект бюджета на 2027 год в парламенте. "Дефицит бюджета будет сокращен с нынешних 8,3% до 4,9%", - сказал Мадьяр. По его словам, подоходный налог на минимальную зарплату будет снижен до 9%, уменьшится налог на доходы ниже 1800 евро, при этом налог на крупный капитал, наоборот, вырастет и принесет в бюджет до 550 миллионов евро. Вырастет также налог для компаний с выручкой выше 500 миллионов евро в год. Мадьяр также анонсировал масштабные меры соцподдержки: повышение минимальной пенсии в четыре раза до 330 евро, увеличение вдвое семейного пособия, 1,4 миллиарда евро будет дополнительно выделено на здравоохранение, из них почти половина - на повышение зарплат медперсонала. В целом на повышение зарплат бюджетников планируется направить до 1,8 миллиарда евро. В бюджете также запланированы средства на ремонт дорог и на энергомодернизацию. Финансировать все это, по словам премьера, предполагается из дополнительных 2,5 миллиардов евро, выделенных на развитие Евросоюзом, а также за счет сокращения расходов на госзакупки и концессионные договоры, которые якобы были завышены при предыдущем правительстве Венгрии.

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мировая экономика, венгрия, ес