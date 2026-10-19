https://1prime.ru/20261019/dublin-874380515.html

Самолет Air France сел в Дублине из-за недомогания пассажира

Самолет Air France сел в Дублине из-за недомогания пассажира - 19.10.2026, ПРАЙМ

Самолет Air France сел в Дублине из-за недомогания пассажира

Самолет авиакомпании Air France, летевший из Хьюстона в Париж, подал сигнал бедствия и сел в Дублине после того, как стало плохо одному из пассажиров, сообщили... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:24+0300

2026-10-19T12:24+0300

2026-10-19T12:24+0300

бизнес

париж

air france

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ПАРИЖ, 19 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Air France, летевший из Хьюстона в Париж, подал сигнал бедствия и сел в Дублине после того, как стало плохо одному из пассажиров, сообщили РИА Новости в компании. "Самолет был перенаправлен в Дублин из-за недомогания одного из пассажиров на борту", - отметили в Air France. Ранее в понедельник РИА Новости выяснило на основе анализа полетных данных, что Boeing 777-328(ER) французского авиапревозчика, следовавший по маршруту Хюьстон-Париж передал сигнал чрезвычайной ситуации на борту 7700, после чего сел в ирландском Дублине.

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бизнес, париж, air france