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Египет и Россия обсудили запуск промышленной зоны в Суэцком канале
Египет и Россия обсудили запуск промышленной зоны в Суэцком канале - 19.10.2026, ПРАЙМ
Египет и Россия обсудили запуск промышленной зоны в Суэцком канале
Египет и Россия обсудили практические шаги по запуску российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, говорится в заявлении МИД Египта. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:24+0300
2026-10-19T18:24+0300
2026-10-19T18:53+0300
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БЕЙРУТ, 19 окт - ПРАЙМ. Египет и Россия обсудили практические шаги по запуску российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, говорится в заявлении МИД Египта. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты встретился в Каире с заместителем руководителя администрации президента России, специальным представителем президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС Максимом Орешкиным. "Стороны обсудили последние события, связанные с активизацией проекта и началом работы российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, особенно после объявления о выборе российского промышленного девелопера, а также усилия по ускорению реализации проекта", - говорится в заявлении. В МИД отметили, что реализация проекта позволит расширить промышленное и торговое сотрудничество между двумя странами и привлечь дополнительные инвестиции. Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в тяжелой промышленности, автомобилестроении, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Особое внимание было уделено передаче опыта и локализации современных технологий в Египте. Абдель Аты в ходе встречи подчеркнул, что Каир придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией и намерен продолжать развитие экономических, торговых и инвестиционных связей в соответствии с договоренностями президентов Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимира Путина. В июле 2026 года министерства иностранных дел Египта и промышленности и торговли России объявили о выборе промышленного девелопера для российской промзоны в экономической зоне Суэцкого канала. Египетская сторона тогда назвала это важным шагом к привлечению инвестиций и началу практической реализации проекта.
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россия, мировая экономика, египет, суэцкий канал, каир, максим орешкин, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, Каир, Максим Орешкин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, МИД
Египет и Россия обсудили запуск промышленной зоны в Суэцком канале
МИД Египта: Россия и Египет обсудили запуск промышленной зоны в Суэцком канале
БЕЙРУТ, 19 окт - ПРАЙМ. Египет и Россия обсудили практические шаги по запуску российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, говорится в заявлении МИД Египта.
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты встретился в Каире с заместителем руководителя администрации президента России, специальным представителем президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС Максимом Орешкиным.
"Стороны обсудили последние события, связанные с активизацией проекта и началом работы российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, особенно после объявления о выборе российского промышленного девелопера, а также усилия по ускорению реализации проекта", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что реализация проекта позволит расширить промышленное и торговое сотрудничество между двумя странами и привлечь дополнительные инвестиции.
Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в тяжелой промышленности, автомобилестроении, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Особое внимание было уделено передаче опыта и локализации современных технологий в Египте.
Абдель Аты в ходе встречи подчеркнул, что Каир придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией и намерен продолжать развитие экономических, торговых и инвестиционных связей в соответствии с договоренностями президентов Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимира Путина.
В июле 2026 года министерства иностранных дел Египта и промышленности и торговли России объявили о выборе промышленного девелопера для российской промзоны в экономической зоне Суэцкого канала. Египетская сторона тогда назвала это важным шагом к привлечению инвестиций и началу практической реализации проекта.