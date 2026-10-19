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Египет и Россия обсудили запуск промышленной зоны в Суэцком канале

Египет и Россия обсудили запуск промышленной зоны в Суэцком канале - 19.10.2026, ПРАЙМ

Египет и Россия обсудили запуск промышленной зоны в Суэцком канале

Египет и Россия обсудили практические шаги по запуску российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, говорится в заявлении МИД Египта. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:24+0300

2026-10-19T18:24+0300

2026-10-19T18:53+0300

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БЕЙРУТ, 19 окт - ПРАЙМ. Египет и Россия обсудили практические шаги по запуску российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, говорится в заявлении МИД Египта. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты встретился в Каире с заместителем руководителя администрации президента России, специальным представителем президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС Максимом Орешкиным. "Стороны обсудили последние события, связанные с активизацией проекта и началом работы российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, особенно после объявления о выборе российского промышленного девелопера, а также усилия по ускорению реализации проекта", - говорится в заявлении. В МИД отметили, что реализация проекта позволит расширить промышленное и торговое сотрудничество между двумя странами и привлечь дополнительные инвестиции. Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в тяжелой промышленности, автомобилестроении, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Особое внимание было уделено передаче опыта и локализации современных технологий в Египте. Абдель Аты в ходе встречи подчеркнул, что Каир придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией и намерен продолжать развитие экономических, торговых и инвестиционных связей в соответствии с договоренностями президентов Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимира Путина. В июле 2026 года министерства иностранных дел Египта и промышленности и торговли России объявили о выборе промышленного девелопера для российской промзоны в экономической зоне Суэцкого канала. Египетская сторона тогда назвала это важным шагом к привлечению инвестиций и началу практической реализации проекта.

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россия, мировая экономика, египет, суэцкий канал, каир, максим орешкин, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, мид