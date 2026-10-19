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ЕК не намерена менять политику отказа от российского газа

ЕК не намерена менять политику отказа от российского газа - 19.10.2026, ПРАЙМ

ЕК не намерена менять политику отказа от российского газа

Еврокомиссия не намерена менять свою политику отказа от российских энергоносителей в рамках усилий США по возможному мирному урегулированию на Украине, заявила... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T17:51+0300

2026-10-19T17:51+0300

2026-10-19T17:51+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия не намерена менять свою политику отказа от российских энергоносителей в рамках усилий США по возможному мирному урегулированию на Украине, заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе главный представитель ЕК Паула Пиньо. "Со своей стороны мы сохраняем прежнюю позицию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще на прошлой неделе ясно заявила, что мы не отменим никаких санкций, пока Россия не прекратит войну. Таким образом, наша позиция была изложена совершенно четко", - сказала Пиньо, отвечая на вопрос о предполагаемом предложении администрации президента США Дональда Трампа возобновить закупки российского газа. Представитель ЕК также не стала уточнять, действительно ли американская сторона обращалась к Евросоюзу с таким предложением, ограничившись подтверждением действующей позиции Брюсселя. Пиньо напомнила, что по итогам саммита 15-16 октября лидеры Евросоюза выразили сожаление в связи с соглашением России и США по российскому дизельному топливу. "Мы действительно считаем, что согласованные действия по обе стороны Атлантики в вопросе санкций способны сыграть важную роль", - добавила Пинью. Ранее Евросоюз утвердил поэтапный отказ от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Согласно действующему законодательству ЕС, полный запрет должен вступить в силу к ноябрю 2027 года. При этом российский газ продолжает поступать на европейский рынок. По данным Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), в 2026 году на него приходится около 12% газового спроса Евросоюза. Российский СПГ по долгосрочным контрактам продолжают получать, в частности, Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды, а трубопроводные поставки сохраняются в Венгрию, Словакию и Грецию. Таким образом, Брюссель продолжает курс на окончательный отказ от российского газа, несмотря на сохраняющиеся поставки и обсуждение Вашингтоном новых вариантов урегулирования украинского конфликта. В Москве неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов наносит ущерб прежде всего самим европейским потребителям и промышленности, вынужденным приобретать более дорогие энергоносители.

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газ, сша, брюссель, украина, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, ек