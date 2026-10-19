https://1prime.ru/20261019/ekspert-874367113.html
Эксперт рассказала, как повысить конкурентоспособность на фоне развития ИИ
Эксперт рассказала, как повысить конкурентоспособность на фоне развития ИИ - 19.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как повысить конкурентоспособность на фоне развития ИИ
Сотрудники могут повысить свою конкурентоспособность на фоне развития ИИ, если будут совершенствовать коммуникативные способности, критическое мышление и... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T01:46+0300
2026-10-19T01:46+0300
2026-10-19T01:46+0300
технологии
промышленность
superjob
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Сотрудники могут повысить свою конкурентоспособность на фоне развития ИИ, если будут совершенствовать коммуникативные способности, критическое мышление и непрерывно осваивать новые профессиональные навыки, рассказала РИА Новости генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.
"Полностью застраховать себя от сокращения невозможно: решения работодателей зависят не только от квалификации сотрудника. Однако сочетание профессиональной экспертизы, навыков работы с ИИ, умения взаимодействовать с людьми и готовности учиться помогает укрепить позиции на рынке труда", - ответила специалист на вопрос, какие компетенции развивать сотрудникам уже сейчас, чтобы застраховать себя от сокращений на рынке труда, вызванных бурным развитием ИИ.
По мере внедрения ИИ в рабочие процессы специалисты лучше понимают его ограничения, рассуждает она. Нейросети способны ускорять работу, однако не все задачи поддаются автоматизации, а полученные результаты требуют проверки.
Поэтому важно уметь подбирать инструменты под конкретные задачи, формулировать запросы и оценивать качество ответов. При этом профессиональные знания, критическое мышление и понимание бизнес-процессов сохраняют свое значение: именно они позволяют находить нестандартные решения, оценивать их последствия и применять ИИ с пользой для компании.
"Не менее важны навыки коммуникации: умение вести переговоры, выстраивать отношения с клиентами и коллегами, аргументировать свою позицию и работать в команде. Человеческое участие особенно значимо там, где нужно учитывать интересы разных людей, разрешать конфликты и брать на себя ответственность за результат", - добавляет Чучалова.
Еще одна ключевая компетенция - способность постоянно учиться, подчеркивает она. Речь не обязательно о новых дипломах или многочисленных курсах. Важно регулярно осваивать инструменты, применимые в своей работе, пробовать их на практике и следить за тем, какие задачи в отрасли уже автоматизируются.
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технологии, промышленность, superjob
Технологии, Промышленность, SuperJob
Эксперт рассказала, как повысить конкурентоспособность на фоне развития ИИ
Гендиректор SuperJob Чучалова рассказала, как повысить конкурентоспособность на фоне ИИ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Сотрудники могут повысить свою конкурентоспособность на фоне развития ИИ, если будут совершенствовать коммуникативные способности, критическое мышление и непрерывно осваивать новые профессиональные навыки, рассказала РИА Новости генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.
"Полностью застраховать себя от сокращения невозможно: решения работодателей зависят не только от квалификации сотрудника. Однако сочетание профессиональной экспертизы, навыков работы с ИИ, умения взаимодействовать с людьми и готовности учиться помогает укрепить позиции на рынке труда", - ответила специалист на вопрос, какие компетенции развивать сотрудникам уже сейчас, чтобы застраховать себя от сокращений на рынке труда, вызванных бурным развитием ИИ.
По мере внедрения ИИ в рабочие процессы специалисты лучше понимают его ограничения, рассуждает она. Нейросети способны ускорять работу, однако не все задачи поддаются автоматизации, а полученные результаты требуют проверки.
Поэтому важно уметь подбирать инструменты под конкретные задачи, формулировать запросы и оценивать качество ответов. При этом профессиональные знания, критическое мышление и понимание бизнес-процессов сохраняют свое значение: именно они позволяют находить нестандартные решения, оценивать их последствия и применять ИИ с пользой для компании.
"Не менее важны навыки коммуникации: умение вести переговоры, выстраивать отношения с клиентами и коллегами, аргументировать свою позицию и работать в команде. Человеческое участие особенно значимо там, где нужно учитывать интересы разных людей, разрешать конфликты и брать на себя ответственность за результат", - добавляет Чучалова.
Еще одна ключевая компетенция - способность постоянно учиться, подчеркивает она. Речь не обязательно о новых дипломах или многочисленных курсах. Важно регулярно осваивать инструменты, применимые в своей работе, пробовать их на практике и следить за тем, какие задачи в отрасли уже автоматизируются.