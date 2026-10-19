https://1prime.ru/20261019/ekspert-874368360.html
Эксперт рассказал, когда может подняться уровень воды в Балтийском море
Эксперт рассказал, когда может подняться уровень воды в Балтийском море - 19.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда может подняться уровень воды в Балтийском море
Уровень воды в Балтийском море может подняться во время осенних штормов и помочь снять багамский сухогруз Sunny Faith, севший на мель 9 октября на побережье... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T05:29+0300
2026-10-19T05:29+0300
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балтийское море
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КАЛИНИНГРАД, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень воды в Балтийском море может подняться во время осенних штормов и помочь снять багамский сухогруз Sunny Faith, севший на мель 9 октября на побережье Янтарного, рассказал РИА Новости доцент Института естественных наук БФУ им. Канта Николай Белов.
Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз Sunny Faith во время сильного ветра и шторма сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что судно шло в порт Калининграда без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту.
"Мы вошли в период осенне-зимних штормов. У нас осенне-зимние штормы классические, начинается потихоньку усиление ветровой ситуации. В данном случае шторм - это скорее союзник судну, севшему на мель, а не враг. Любой сильный ветер западного направления - будь то юго-западный, северо-западный или чисто западный - вызывает мощный ветровой нагон и подъем уровня воды", - сказал Белов.
Он отметил, что сейчас сухогруз длиной 130 метров выступает в роли искусственного волнолома у берега. Быстро "зарыться" он в песок не может, поскольку был без груза, но тем не менее процесс этот происходит. И чем дольше судно стоит, тем сложнее и дороже будет его снять.
"В ситуации с этим судном произошла ошибка, скажем так, человеческая. То есть экипаж, капитан корабля не учел силу ветра, ну и допустил слишком сильное смещение относительно своего курса. В итоге, соответственно, ветром его выбросило", - добавил Белов.
Он уточнил, что сухогруз, вылетев на берег, вероятно, изменил рельеф дна. По мнению ученого, обследовать его можно только с помощью водолазов. И после обследования уже планировать операцию по спасению судна. У побережья Янтарного есть подводные песчаные возвышенности, и неправильно буксируемое судно может с одной мели пересесть на другую.
"Такие ситуации были и в Калининградской области в практике, когда при снятии с мели ветровая ситуация просто начинала сносить судно и оно садилось уже на другую мель", - пояснил Белов.
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бизнес, балтийское море, калининград, багамские острова
Бизнес, Балтийское море, КАЛИНИНГРАД, Багамские острова
Эксперт рассказал, когда может подняться уровень воды в Балтийском море
Доцент Белов: уровень воды в Балтийском море может подняться во время штормов
КАЛИНИНГРАД, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень воды в Балтийском море может подняться во время осенних штормов и помочь снять багамский сухогруз Sunny Faith, севший на мель 9 октября на побережье Янтарного, рассказал РИА Новости доцент Института естественных наук БФУ им. Канта Николай Белов.
Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз Sunny Faith во время сильного ветра и шторма сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что судно шло в порт Калининграда без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту.
"Мы вошли в период осенне-зимних штормов. У нас осенне-зимние штормы классические, начинается потихоньку усиление ветровой ситуации. В данном случае шторм - это скорее союзник судну, севшему на мель, а не враг. Любой сильный ветер западного направления - будь то юго-западный, северо-западный или чисто западный - вызывает мощный ветровой нагон и подъем уровня воды", - сказал Белов.
Он отметил, что сейчас сухогруз длиной 130 метров выступает в роли искусственного волнолома у берега. Быстро "зарыться" он в песок не может, поскольку был без груза, но тем не менее процесс этот происходит. И чем дольше судно стоит, тем сложнее и дороже будет его снять.
"В ситуации с этим судном произошла ошибка, скажем так, человеческая. То есть экипаж, капитан корабля не учел силу ветра, ну и допустил слишком сильное смещение относительно своего курса. В итоге, соответственно, ветром его выбросило", - добавил Белов.
Он уточнил, что сухогруз, вылетев на берег, вероятно, изменил рельеф дна. По мнению ученого, обследовать его можно только с помощью водолазов. И после обследования уже планировать операцию по спасению судна. У побережья Янтарного есть подводные песчаные возвышенности, и неправильно буксируемое судно может с одной мели пересесть на другую.
"Такие ситуации были и в Калининградской области в практике, когда при снятии с мели ветровая ситуация просто начинала сносить судно и оно садилось уже на другую мель", - пояснил Белов.