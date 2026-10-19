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Эксперт рассказал, когда может подняться уровень воды в Балтийском море

Эксперт рассказал, когда может подняться уровень воды в Балтийском море - 19.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда может подняться уровень воды в Балтийском море

Уровень воды в Балтийском море может подняться во время осенних штормов и помочь снять багамский сухогруз Sunny Faith, севший на мель 9 октября на побережье... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T05:29+0300

2026-10-19T05:29+0300

2026-10-19T05:29+0300

бизнес

балтийское море

калининград

багамские острова

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КАЛИНИНГРАД, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень воды в Балтийском море может подняться во время осенних штормов и помочь снять багамский сухогруз Sunny Faith, севший на мель 9 октября на побережье Янтарного, рассказал РИА Новости доцент Института естественных наук БФУ им. Канта Николай Белов. Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз Sunny Faith во время сильного ветра и шторма сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что судно шло в порт Калининграда без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту. "Мы вошли в период осенне-зимних штормов. У нас осенне-зимние штормы классические, начинается потихоньку усиление ветровой ситуации. В данном случае шторм - это скорее союзник судну, севшему на мель, а не враг. Любой сильный ветер западного направления - будь то юго-западный, северо-западный или чисто западный - вызывает мощный ветровой нагон и подъем уровня воды", - сказал Белов. Он отметил, что сейчас сухогруз длиной 130 метров выступает в роли искусственного волнолома у берега. Быстро "зарыться" он в песок не может, поскольку был без груза, но тем не менее процесс этот происходит. И чем дольше судно стоит, тем сложнее и дороже будет его снять. "В ситуации с этим судном произошла ошибка, скажем так, человеческая. То есть экипаж, капитан корабля не учел силу ветра, ну и допустил слишком сильное смещение относительно своего курса. В итоге, соответственно, ветром его выбросило", - добавил Белов. Он уточнил, что сухогруз, вылетев на берег, вероятно, изменил рельеф дна. По мнению ученого, обследовать его можно только с помощью водолазов. И после обследования уже планировать операцию по спасению судна. У побережья Янтарного есть подводные песчаные возвышенности, и неправильно буксируемое судно может с одной мели пересесть на другую. "Такие ситуации были и в Калининградской области в практике, когда при снятии с мели ветровая ситуация просто начинала сносить судно и оно садилось уже на другую мель", - пояснил Белов.

балтийское море

калининград

багамские острова

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бизнес, балтийское море, калининград, багамские острова