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Эксперт объяснил снижение цен на палладий - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил снижение цен на палладий
Эксперт объяснил снижение цен на палладий - 19.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил снижение цен на палладий
Цены на палладий снижаются в мире за счет целого ряда факторов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:31+0300
2026-10-19T13:31+0300
рынок
"бкс мир инвестиций"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874383684.jpg?1792405879
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Цены на палладий снижаются в мире за счет целого ряда факторов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее в октябре биржевая цена палладия опустилась ниже 1 100 долларов за тройскую унцию, впервые с лета прошлого года. Во-первых, это связано со снижением ожидаемого спроса, отмечает Смирнов. "Около 80% потребления палладия связано с автопромом, прежде всего с катализаторами бензиновых и гибридных автомобилей. В условиях ускоренного перехода на электромобили (в том числе по причине топливного кризиса) сектор испытывает давление", - поясняет он. Во-вторых, сказался рост вторичного предложения, добавил Смирнов: высокие цены на металлы платиновой группы улучшили экономику переработки старых автомобильных катализаторов. Кроме того, происходит масштабная коррекция после перегрева цен. Также в последние недели палладий оказался под давлением чисто финансового фактора - сильного доллара и высокой доходности американских облигаций. В свете данных об инфляции рынки ожидают повышения учетной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) уже в октябре, что провоцирует коррекцию в котировках золота и других драгметаллов, отмечает эксперт. По словам Смирнова, давление на стоимость палладия сохранится до конца этого года и перейдет на следующий. Рынок постепенно закладывает снижение спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и рост предложения от вторичной переработки. Эксперт отметил, что обновление десятилетних минимумов, то есть падение ниже 800 долларов, выглядит возможным при сохранении медвежьего настроя участников рынка. Однако это не основной сценарий - выше шанс на среднесрочную стабилизацию в рамках 850–1100 долларов, полагает Смирнов.
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рынок, "бкс мир инвестиций"
Рынок, "БКС Мир инвестиций"
13:31 19.10.2026
 
Эксперт объяснил снижение цен на палладий

Эксперт Смирнов: цены на палладий снижаются в мире за счет ряда факторов

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Цены на палладий снижаются в мире за счет целого ряда факторов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в октябре биржевая цена палладия опустилась ниже 1 100 долларов за тройскую унцию, впервые с лета прошлого года.
Во-первых, это связано со снижением ожидаемого спроса, отмечает Смирнов.
"Около 80% потребления палладия связано с автопромом, прежде всего с катализаторами бензиновых и гибридных автомобилей. В условиях ускоренного перехода на электромобили (в том числе по причине топливного кризиса) сектор испытывает давление", - поясняет он.
Во-вторых, сказался рост вторичного предложения, добавил Смирнов: высокие цены на металлы платиновой группы улучшили экономику переработки старых автомобильных катализаторов. Кроме того, происходит масштабная коррекция после перегрева цен.
Также в последние недели палладий оказался под давлением чисто финансового фактора - сильного доллара и высокой доходности американских облигаций. В свете данных об инфляции рынки ожидают повышения учетной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) уже в октябре, что провоцирует коррекцию в котировках золота и других драгметаллов, отмечает эксперт.
По словам Смирнова, давление на стоимость палладия сохранится до конца этого года и перейдет на следующий. Рынок постепенно закладывает снижение спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и рост предложения от вторичной переработки.
Эксперт отметил, что обновление десятилетних минимумов, то есть падение ниже 800 долларов, выглядит возможным при сохранении медвежьего настроя участников рынка. Однако это не основной сценарий - выше шанс на среднесрочную стабилизацию в рамках 850–1100 долларов, полагает Смирнов.
 
Рынок"БКС Мир инвестиций"
 
 
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