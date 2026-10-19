https://1prime.ru/20261019/ekspert-874383684.html

Эксперт объяснил снижение цен на палладий

Эксперт объяснил снижение цен на палладий - 19.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил снижение цен на палладий

Цены на палладий снижаются в мире за счет целого ряда факторов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:31+0300

2026-10-19T13:31+0300

2026-10-19T13:31+0300

рынок

"бкс мир инвестиций"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874383684.jpg?1792405879

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Цены на палладий снижаются в мире за счет целого ряда факторов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее в октябре биржевая цена палладия опустилась ниже 1 100 долларов за тройскую унцию, впервые с лета прошлого года. Во-первых, это связано со снижением ожидаемого спроса, отмечает Смирнов. "Около 80% потребления палладия связано с автопромом, прежде всего с катализаторами бензиновых и гибридных автомобилей. В условиях ускоренного перехода на электромобили (в том числе по причине топливного кризиса) сектор испытывает давление", - поясняет он. Во-вторых, сказался рост вторичного предложения, добавил Смирнов: высокие цены на металлы платиновой группы улучшили экономику переработки старых автомобильных катализаторов. Кроме того, происходит масштабная коррекция после перегрева цен. Также в последние недели палладий оказался под давлением чисто финансового фактора - сильного доллара и высокой доходности американских облигаций. В свете данных об инфляции рынки ожидают повышения учетной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) уже в октябре, что провоцирует коррекцию в котировках золота и других драгметаллов, отмечает эксперт. По словам Смирнова, давление на стоимость палладия сохранится до конца этого года и перейдет на следующий. Рынок постепенно закладывает снижение спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и рост предложения от вторичной переработки. Эксперт отметил, что обновление десятилетних минимумов, то есть падение ниже 800 долларов, выглядит возможным при сохранении медвежьего настроя участников рынка. Однако это не основной сценарий - выше шанс на среднесрочную стабилизацию в рамках 850–1100 долларов, полагает Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, "бкс мир инвестиций"