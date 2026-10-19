https://1prime.ru/20261019/energoblok-874395638.html
Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" выйдет на полную мощность к 2027 году
Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" выйдет на полную мощность к 2027 году - 19.10.2026, ПРАЙМ
Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" выйдет на полную мощность к 2027 году
Четвертый энергоблок АЭС "Моховце", который был подключен к энергосистеме Словакии 15 октября, выйдет на полную мощность к 2027 году, сообщил глава компании... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:38+0300
2026-10-19T17:38+0300
2026-10-19T17:38+0300
газ
словакия
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БРАТИСЛАВА, 19 окт - ПРАЙМ. Четвертый энергоблок АЭС "Моховце", который был подключен к энергосистеме Словакии 15 октября, выйдет на полную мощность к 2027 году, сообщил глава компании Slovenské elektrárne Бранислав Стрычек.
"В следующем году, если никаких технических помех не будет, мы уже могли бы работать на 100%", - сказал Стрычек на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
По его словам, сейчас энергоблок работает на 19% мощности, после серии тестов этот показатель будет возможно увеличить до 35% на следующей неделе, а выход на полную мощность ожидается уже в конце 2026 - начале 2027 года.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов.
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газ, словакия
Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" выйдет на полную мощность к 2027 году
Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" выйдет на полную мощность к 2027 году
БРАТИСЛАВА, 19 окт - ПРАЙМ. Четвертый энергоблок АЭС "Моховце", который был подключен к энергосистеме Словакии 15 октября, выйдет на полную мощность к 2027 году, сообщил глава компании Slovenské elektrárne Бранислав Стрычек.
"В следующем году, если никаких технических помех не будет, мы уже могли бы работать на 100%", - сказал Стрычек на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
По его словам, сейчас энергоблок работает на 19% мощности, после серии тестов этот показатель будет возможно увеличить до 35% на следующей неделе, а выход на полную мощность ожидается уже в конце 2026 - начале 2027 года.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов.