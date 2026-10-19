https://1prime.ru/20261019/es-874368606.html

Эксперт: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит

Эксперт: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит - 19.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит

Евросоюз своими санкциями рубит сук, на котором сидит, нанося вред себе, а не России, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T05:56+0300

2026-10-19T05:56+0300

2026-10-19T05:56+0300

мировая экономика

россия

украина

запад

франция

марин ле пен

роберт фицо

владимир путин

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874368606.jpg?1792378608

БУДАПЕШТ, 19 окт - ПРАЙМ. Евросоюз своими санкциями рубит сук, на котором сидит, нанося вред себе, а не России, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. Во Франции, Словакии и Германии в среду прозвучали призывы к сокращению поддержки Украины. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Парижа средств для дальнейшего финансирования Киева, премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил отказ страны участвовать в новом кредите ЕС Украине, а ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт принял резолюцию с требованием отменить санкции против России и прекратить военную помощь Украине. "Нужно посмотреть реальности в лицо. Россию никогда нельзя было победить и невозможно победить сейчас. Дальнейшие санкции снова никому не навредят так сильно, как самому Евросоюзу и европейским компаниям, которые раньше прекрасно торговали с Россией... То есть ЕС, образно говоря, продолжает рубить сук, на котором сидит", - сказал Шпетле. Он назвал глупостью попытки Евросоюза усилить санкционное давление на Россию, которое не привело ни к каким результатам. "Уже испробовали практически все, чтобы ослабить Россию или сломить ее... Это не удалось, поэтому я считаю это глупостью", - отметил Шпетле. В качестве примера эксперт привел экономическую ситуацию в Германии, которая страдает от сильно подорожавшей энергетики, закрытия заводов и банкротства компаний. "Если посмотреть правде в глаза и посмотреть на европейскую экономику, прежде всего на немецкую, то она во многом выросла именно благодаря торговле с Россией и благодаря тому, что получала от России дешевые и качественные энергоносители", - сказал Шпетле. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

украина

запад

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, запад, франция, марин ле пен, роберт фицо, владимир путин, ес