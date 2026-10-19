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Эксперт: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит
Эксперт: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит - 19.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит
Евросоюз своими санкциями рубит сук, на котором сидит, нанося вред себе, а не России, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T05:56+0300
2026-10-19T05:56+0300
мировая экономика
россия
украина
запад
франция
марин ле пен
роберт фицо
владимир путин
ес
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БУДАПЕШТ, 19 окт - ПРАЙМ. Евросоюз своими санкциями рубит сук, на котором сидит, нанося вред себе, а не России, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. Во Франции, Словакии и Германии в среду прозвучали призывы к сокращению поддержки Украины. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Парижа средств для дальнейшего финансирования Киева, премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил отказ страны участвовать в новом кредите ЕС Украине, а ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт принял резолюцию с требованием отменить санкции против России и прекратить военную помощь Украине. "Нужно посмотреть реальности в лицо. Россию никогда нельзя было победить и невозможно победить сейчас. Дальнейшие санкции снова никому не навредят так сильно, как самому Евросоюзу и европейским компаниям, которые раньше прекрасно торговали с Россией... То есть ЕС, образно говоря, продолжает рубить сук, на котором сидит", - сказал Шпетле. Он назвал глупостью попытки Евросоюза усилить санкционное давление на Россию, которое не привело ни к каким результатам. "Уже испробовали практически все, чтобы ослабить Россию или сломить ее... Это не удалось, поэтому я считаю это глупостью", - отметил Шпетле. В качестве примера эксперт привел экономическую ситуацию в Германии, которая страдает от сильно подорожавшей энергетики, закрытия заводов и банкротства компаний. "Если посмотреть правде в глаза и посмотреть на европейскую экономику, прежде всего на немецкую, то она во многом выросла именно благодаря торговле с Россией и благодаря тому, что получала от России дешевые и качественные энергоносители", - сказал Шпетле. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
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мировая экономика, россия, украина, запад, франция, марин ле пен, роберт фицо, владимир путин, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, Роберт Фицо, Владимир Путин, ЕС
05:56 19.10.2026
 
Эксперт: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит

Шпетле: ЕС своими санкциями рубит сук, на котором сидит, нанося вред себе, а не

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БУДАПЕШТ, 19 окт - ПРАЙМ. Евросоюз своими санкциями рубит сук, на котором сидит, нанося вред себе, а не России, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
Во Франции, Словакии и Германии в среду прозвучали призывы к сокращению поддержки Украины. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Парижа средств для дальнейшего финансирования Киева, премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил отказ страны участвовать в новом кредите ЕС Украине, а ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт принял резолюцию с требованием отменить санкции против России и прекратить военную помощь Украине.
"Нужно посмотреть реальности в лицо. Россию никогда нельзя было победить и невозможно победить сейчас. Дальнейшие санкции снова никому не навредят так сильно, как самому Евросоюзу и европейским компаниям, которые раньше прекрасно торговали с Россией... То есть ЕС, образно говоря, продолжает рубить сук, на котором сидит", - сказал Шпетле.
Он назвал глупостью попытки Евросоюза усилить санкционное давление на Россию, которое не привело ни к каким результатам.
"Уже испробовали практически все, чтобы ослабить Россию или сломить ее... Это не удалось, поэтому я считаю это глупостью", - отметил Шпетле.
В качестве примера эксперт привел экономическую ситуацию в Германии, которая страдает от сильно подорожавшей энергетики, закрытия заводов и банкротства компаний.
"Если посмотреть правде в глаза и посмотреть на европейскую экономику, прежде всего на немецкую, то она во многом выросла именно благодаря торговле с Россией и благодаря тому, что получала от России дешевые и качественные энергоносители", - сказал Шпетле.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДФРАНЦИЯМарин Ле ПенРоберт ФицоВладимир ПутинЕС
 
 
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