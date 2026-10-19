https://1prime.ru/20261019/evenkiya-874389329.html
Более 120 тонн продуктов доставят до конца ноября в Эвенкию
Более 120 тонн продуктов доставят до конца ноября в Эвенкию - 19.10.2026, ПРАЙМ
Более 120 тонн продуктов доставят до конца ноября в Эвенкию
Более 120 тонн продуктов доставят до конца ноября в Эвенкию в Красноярском крае, где после обмеления реки возникли сложности со снабжением продовольствием,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:12+0300
2026-10-19T15:12+0300
2026-10-19T15:12+0300
красноярский край
продукты
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КРАСНОЯРСК, 19 окт – ПРАЙМ. Более 120 тонн продуктов доставят до конца ноября в Эвенкию в Красноярском крае, где после обмеления реки возникли сложности со снабжением продовольствием, сообщает правительство региона. Ранее прокуратура края сообщала о том, что с августа 2026 года из-за критически низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска были приостановлены речная навигация и доставка грузов в населенные пункты Эвенкийского муниципального округа. В результате грузовые суда не смогли достичь поселка Туры и снабдить местных жителей всеми необходимыми продуктами. Возбуждено дело о халатности. "В Эвенкию до конца ноября доставят 124 тонны продовольствия. С середины сентября в поселок Тура грузовыми спецрейсами доставили около 60 тонн продовольствия", - говорится в канале правительства на платформе "Макс". В сообщении отмечается, что доставка продуктов организована несколькими способами: субсидируемыми и коммерческими грузовыми авиарейсами, а также регулярными пассажирскими самолетами. На них в Туру дополнительно перевозят до 500 килограммов продовольствия за рейс. Про данным правительства, в малые северные поселения округа продукты также доставляют авиацией – это обеспечивает поставки в отдаленные населенные пункты. Продукты направляются в социальные учреждения – школы, детские сады и больницы Туры и других северных поселений округа, а также в местные торговые точки для продажи населению, уточняется в сообщении.
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красноярский край, продукты, россия
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, продукты, РОССИЯ
Более 120 тонн продуктов доставят до конца ноября в Эвенкию
Более 120 тонн продовольствия доставят до конца ноября в Эвенкию в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 19 окт – ПРАЙМ. Более 120 тонн продуктов доставят до конца ноября в Эвенкию в Красноярском крае, где после обмеления реки возникли сложности со снабжением продовольствием, сообщает правительство региона.
Ранее прокуратура края сообщала о том, что с августа 2026 года из-за критически низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска были приостановлены речная навигация и доставка грузов в населенные пункты Эвенкийского муниципального округа. В результате грузовые суда не смогли достичь поселка Туры и снабдить местных жителей всеми необходимыми продуктами. Возбуждено дело о халатности.
"В Эвенкию до конца ноября доставят 124 тонны продовольствия. С середины сентября в поселок Тура грузовыми спецрейсами доставили около 60 тонн продовольствия", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
В сообщении отмечается, что доставка продуктов организована несколькими способами: субсидируемыми и коммерческими грузовыми авиарейсами, а также регулярными пассажирскими самолетами. На них в Туру дополнительно перевозят до 500 килограммов продовольствия за рейс.
Про данным правительства, в малые северные поселения округа продукты также доставляют авиацией – это обеспечивает поставки в отдаленные населенные пункты.
Продукты направляются в социальные учреждения – школы, детские сады и больницы Туры и других северных поселений округа, а также в местные торговые точки для продажи населению, уточняется в сообщении.