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Совместные бизнес-проекты РФ и США могут привлечь инвесторов из Европы

Совместные бизнес-проекты РФ и США могут привлечь инвесторов из Европы - 19.10.2026, ПРАЙМ

Совместные бизнес-проекты РФ и США могут привлечь инвесторов из Европы

Совместные бизнес-проекты России и США могут послужить толчком для вовлечения в них и европейских инвесторов, считает президент и главный исполнительный... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T00:49+0300

2026-10-19T00:49+0300

2026-10-19T00:49+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Совместные бизнес-проекты России и США могут послужить толчком для вовлечения в них и европейских инвесторов, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на прошедшей в Москве Российской энергетической неделе сообщал, что РФ и США в ближайшее время объявят "о некоторых важных инициативах". "Учитывая тесные экономические и политические связи США со странами Западной Европы, сохраняющуюся общую взаимозависимость мировой торговли, а также интересы бизнеса этих стран, мы не исключаем, что запуск новых американо-российских проектов послужит толчком для вовлечения в них таких стран, как Германия и Дания", - сказал он газете "Известия". Эйджи отметил, что любые проекты, которые выгодны прежде всего с экономической точки зрения для бизнеса с обеих сторон, будут способствовать потеплению отношений между США и Россией.

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россия, сша, москва, германия, кирилл дмитриев