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Совместные бизнес-проекты РФ и США могут привлечь инвесторов из Европы
Совместные бизнес-проекты РФ и США могут привлечь инвесторов из Европы - 19.10.2026, ПРАЙМ
Совместные бизнес-проекты РФ и США могут привлечь инвесторов из Европы
Совместные бизнес-проекты России и США могут послужить толчком для вовлечения в них и европейских инвесторов, считает президент и главный исполнительный... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T00:49+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Совместные бизнес-проекты России и США могут послужить толчком для вовлечения в них и европейских инвесторов, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на прошедшей в Москве Российской энергетической неделе сообщал, что РФ и США в ближайшее время объявят "о некоторых важных инициативах".
"Учитывая тесные экономические и политические связи США со странами Западной Европы, сохраняющуюся общую взаимозависимость мировой торговли, а также интересы бизнеса этих стран, мы не исключаем, что запуск новых американо-российских проектов послужит толчком для вовлечения в них таких стран, как Германия и Дания", - сказал он газете "Известия".
Эйджи отметил, что любые проекты, которые выгодны прежде всего с экономической точки зрения для бизнеса с обеих сторон, будут способствовать потеплению отношений между США и Россией.
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россия, сша, москва, германия, кирилл дмитриев
РОССИЯ, США, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Кирилл Дмитриев
Совместные бизнес-проекты РФ и США могут привлечь инвесторов из Европы
Глава AmCham Эйджи: совместные бизнес-проекты РФ и США могут привлечь инвесторов из Европы
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Совместные бизнес-проекты России и США могут послужить толчком для вовлечения в них и европейских инвесторов, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на прошедшей в Москве Российской энергетической неделе сообщал, что РФ и США в ближайшее время объявят "о некоторых важных инициативах".
"Учитывая тесные экономические и политические связи США со странами Западной Европы, сохраняющуюся общую взаимозависимость мировой торговли, а также интересы бизнеса этих стран, мы не исключаем, что запуск новых американо-российских проектов послужит толчком для вовлечения в них таких стран, как Германия и Дания", - сказал он газете "Известия".
Эйджи отметил, что любые проекты, которые выгодны прежде всего с экономической точки зрения для бизнеса с обеих сторон, будут способствовать потеплению отношений между США и Россией.