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ФАС признала рекламу "Мегафона" с призывом активировать "5G" недостоверной - 19.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС признала рекламу "Мегафона" с призывом активировать "5G" недостоверной
ФАС признала рекламу "Мегафона" с призывом активировать "5G" недостоверной - 19.10.2026, ПРАЙМ
ФАС признала рекламу "Мегафона" с призывом активировать "5G" недостоверной
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу "Мегафона", в которой оператор призывал активировать "5G режим", недостоверной, сообщили в... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:39+0300
2026-10-19T12:39+0300
технологии
россия
мегафон
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу "Мегафона", в которой оператор призывал активировать "5G режим", недостоверной, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что с апреля по май 2026 года компания распространяла на федеральных телеканалах видеоролик с призывом активировать "5G режим" в мобильном приложении оператора. "При этом на тот момент в России коммерческое внедрение технологии "5G" не было реализовано. По мнению ведомства, указанная реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования рекламируемыми услугами связи", - говорится в сообщении. В ФАС уточнили, что действия ПАО "Мегафон" нарушают требования закона о рекламе. В настоящее время ведомство рассматривает вопрос о привлечении оператора связи к ответственности в соответствии с КоАП РФ.
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технологии, россия, мегафон
Технологии, РОССИЯ, Мегафон
12:39 19.10.2026
 
ФАС признала рекламу "Мегафона" с призывом активировать "5G" недостоверной

ФАС признала рекламу "Мегафона" о "5G режиме" недостоверной

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу "Мегафона", в которой оператор призывал активировать "5G режим", недостоверной, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что с апреля по май 2026 года компания распространяла на федеральных телеканалах видеоролик с призывом активировать "5G режим" в мобильном приложении оператора.
"При этом на тот момент в России коммерческое внедрение технологии "5G" не было реализовано. По мнению ведомства, указанная реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования рекламируемыми услугами связи", - говорится в сообщении.
В ФАС уточнили, что действия ПАО "Мегафон" нарушают требования закона о рекламе. В настоящее время ведомство рассматривает вопрос о привлечении оператора связи к ответственности в соответствии с КоАП РФ.
 
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