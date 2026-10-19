https://1prime.ru/20261019/fas-874380904.html

ФАС признала рекламу "Мегафона" с призывом активировать "5G" недостоверной

ФАС признала рекламу "Мегафона" с призывом активировать "5G" недостоверной - 19.10.2026, ПРАЙМ

ФАС признала рекламу "Мегафона" с призывом активировать "5G" недостоверной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу "Мегафона", в которой оператор призывал активировать "5G режим", недостоверной, сообщили в... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:39+0300

2026-10-19T12:39+0300

2026-10-19T12:39+0300

технологии

россия

мегафон

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу "Мегафона", в которой оператор призывал активировать "5G режим", недостоверной, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что с апреля по май 2026 года компания распространяла на федеральных телеканалах видеоролик с призывом активировать "5G режим" в мобильном приложении оператора. "При этом на тот момент в России коммерческое внедрение технологии "5G" не было реализовано. По мнению ведомства, указанная реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования рекламируемыми услугами связи", - говорится в сообщении. В ФАС уточнили, что действия ПАО "Мегафон" нарушают требования закона о рекламе. В настоящее время ведомство рассматривает вопрос о привлечении оператора связи к ответственности в соответствии с КоАП РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, мегафон