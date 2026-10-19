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Фильм о мошеннице Холмс собрал 15 миллионов долларов в первые выходные

Фильм о мошеннице Холмс собрал 15 миллионов долларов в первые выходные - 19.10.2026, ПРАЙМ

Фильм о мошеннице Холмс собрал 15 миллионов долларов в первые выходные

Фильм "Ты можешь видеть все" (You Can See Everything) об осужденной за мошенничество основательнице Theranos Элизабет Холмс собрал за первые выходные проката на | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:42+0300

2026-10-19T15:42+0300

2026-10-19T15:42+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Фильм "Ты можешь видеть все" (You Can See Everything) об осужденной за мошенничество основательнице Theranos Элизабет Холмс собрал за первые выходные проката на внутреннем рынке 15 миллионов долларов, следует из предварительных данных американского портала Box Office Mojo. Фильм студии A24 вышел в прокат 16 октября в 855 кинотеатрах. В минувшую пятницу он собрал 5,54 миллиона долларов, в субботу - 5,21 миллиона, в воскресенье - 4,24 миллиона, указано на сайте. Во все три дня картина занимала второе место в дневном рейтинге сборов. Фильм был задуман как "портрет" Холмс, но в итоге стал масштабным трехлетним проектом. Продолжительность картины - 2 часа 54 минуты, заявлено на сайте. Холмс основала компанию Theranos, обещавшую проводить множество анализов по нескольким каплям крови. В январе 2022 года присяжные признали ее виновной в мошенничестве, в ноябре 2022 года суд приговорил ее к 11 годам и трем месяцам лишения свободы. Наказание она начала отбывать в мае 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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