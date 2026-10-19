https://1prime.ru/20261019/flynas-874401803.html

Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе

Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе - 19.10.2026, ПРАЙМ

Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе

Рейс авиакомпании Flynas, следовавший из Милана в саудовскую Джидду, совершил экстренную посадку в аэропорту "Фьюмичино" в Риме из-за сообщения о бомбе,... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T20:25+0300

2026-10-19T20:25+0300

2026-10-19T20:25+0300

бизнес

рим

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РИМ, 19 окт - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Flynas, следовавший из Милана в саудовскую Джидду, совершил экстренную посадку в аэропорту "Фьюмичино" в Риме из-за сообщения о бомбе, проверка воздушного судна не выявила взрывного устройства, сообщает сайт новостного телеканала Rainews24. "Самолет с примерно сотней человек на борту, включая пассажиров и членов экипажа, приземлился в римском аэропорту в 15.35 (16.35 мск). В соответствии с процедурой пассажиров высадили, после чего незамедлительно начались проверки, которые дали отрицательный результат", - говорится в сообщении. По предварительной информации, тревога была объявлена после того, как одна из пассажирок, находившаяся в возбужденном состоянии, заявила о наличии на борту взрывного устройства. Полиция проводит проверку в отношении женщины.

рим

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