https://1prime.ru/20261019/flynas-874401803.html
Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе
Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе - 19.10.2026, ПРАЙМ
Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе
Рейс авиакомпании Flynas, следовавший из Милана в саудовскую Джидду, совершил экстренную посадку в аэропорту "Фьюмичино" в Риме из-за сообщения о бомбе,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:25+0300
2026-10-19T20:25+0300
2026-10-19T20:25+0300
бизнес
рим
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874401803.jpg?1792430713
РИМ, 19 окт - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Flynas, следовавший из Милана в саудовскую Джидду, совершил экстренную посадку в аэропорту "Фьюмичино" в Риме из-за сообщения о бомбе, проверка воздушного судна не выявила взрывного устройства, сообщает сайт новостного телеканала Rainews24.
"Самолет с примерно сотней человек на борту, включая пассажиров и членов экипажа, приземлился в римском аэропорту в 15.35 (16.35 мск). В соответствии с процедурой пассажиров высадили, после чего незамедлительно начались проверки, которые дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, тревога была объявлена после того, как одна из пассажирок, находившаяся в возбужденном состоянии, заявила о наличии на борту взрывного устройства. Полиция проводит проверку в отношении женщины.
рим
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рим
Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе
Рейс Flynas из Милана в Джидду экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе
РИМ, 19 окт - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Flynas, следовавший из Милана в саудовскую Джидду, совершил экстренную посадку в аэропорту "Фьюмичино" в Риме из-за сообщения о бомбе, проверка воздушного судна не выявила взрывного устройства, сообщает сайт новостного телеканала Rainews24.
"Самолет с примерно сотней человек на борту, включая пассажиров и членов экипажа, приземлился в римском аэропорту в 15.35 (16.35 мск). В соответствии с процедурой пассажиров высадили, после чего незамедлительно начались проверки, которые дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, тревога была объявлена после того, как одна из пассажирок, находившаяся в возбужденном состоянии, заявила о наличии на борту взрывного устройства. Полиция проводит проверку в отношении женщины.