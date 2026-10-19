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Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе
Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе - 19.10.2026, ПРАЙМ
Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе
Рейс авиакомпании Flynas, следовавший из Милана в саудовскую Джидду, совершил экстренную посадку в аэропорту "Фьюмичино" в Риме из-за сообщения о бомбе,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:25+0300
2026-10-19T20:25+0300
бизнес
рим
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РИМ, 19 окт - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Flynas, следовавший из Милана в саудовскую Джидду, совершил экстренную посадку в аэропорту "Фьюмичино" в Риме из-за сообщения о бомбе, проверка воздушного судна не выявила взрывного устройства, сообщает сайт новостного телеканала Rainews24. "Самолет с примерно сотней человек на борту, включая пассажиров и членов экипажа, приземлился в римском аэропорту в 15.35 (16.35 мск). В соответствии с процедурой пассажиров высадили, после чего незамедлительно начались проверки, которые дали отрицательный результат", - говорится в сообщении. По предварительной информации, тревога была объявлена после того, как одна из пассажирок, находившаяся в возбужденном состоянии, заявила о наличии на борту взрывного устройства. Полиция проводит проверку в отношении женщины.
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40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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40
192
40
бизнес, рим
Бизнес, Рим
20:25 19.10.2026
 
Рейс Flynas экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе

Рейс Flynas из Милана в Джидду экстренно сел в Риме из-за сообщения о бомбе

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РИМ, 19 окт - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Flynas, следовавший из Милана в саудовскую Джидду, совершил экстренную посадку в аэропорту "Фьюмичино" в Риме из-за сообщения о бомбе, проверка воздушного судна не выявила взрывного устройства, сообщает сайт новостного телеканала Rainews24.
"Самолет с примерно сотней человек на борту, включая пассажиров и членов экипажа, приземлился в римском аэропорту в 15.35 (16.35 мск). В соответствии с процедурой пассажиров высадили, после чего незамедлительно начались проверки, которые дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, тревога была объявлена после того, как одна из пассажирок, находившаяся в возбужденном состоянии, заявила о наличии на борту взрывного устройства. Полиция проводит проверку в отношении женщины.
 
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