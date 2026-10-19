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Макрон осудил погромы, но принял боль народа, пишет WP

Макрон осудил погромы, но принял боль народа, пишет WP - 19.10.2026, ПРАЙМ

Макрон осудил погромы, но принял боль народа, пишет WP

Франция приходит в себя после массовых протестов против роста стоимости жизни, которые переросли в беспорядки и грабежи, оставив города заваленными обломками и... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:03+0300

2026-10-19T13:03+0300

2026-10-19T13:03+0300

мировая экономика

франция

эммануэль макрон

париж

марин ле пен

общество

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Франция приходит в себя после массовых протестов против роста стоимости жизни, которые переросли в беспорядки и грабежи, оставив города заваленными обломками и обугленными зданиями, пишет The Washington Post.На фоне общественного гнева из-за политики администрации президента Эммануэля Макрона более полумиллиона человек вышли на улицы в субботу. Полиция задержала не менее 2000 человек. Это одни из худших волнений во Франции за последние годы: разрушения зафиксированы от Лилля на севере до Марселя на юге, а историческая ратуша в Лиможе сгорела при поджоге."Мы стали свидетелями сцен методичного грабежа, которые не имеют ничего общего с социальными требованиями, ничего общего с тысячами демонстрантов, которые мирно маршировали весь день. Это абсолютно трагично", — заявила заместитель мэра Парижа Ламия Эль Аараже.Премьер-министр Себастьен Лекорню обвинил "ультралевых" в разжигании насилия перед президентскими выборами весной, заявив, что правительство не будет запугано: "За этим, очевидно, стоит политическая борьба. Мы в точке невозврата". Сам Макрон в телеобращении сказал, что понимает обеспокоенность людей, но государство будет "бескомпромиссным" к насилию."Все те, кто говорит вам, что сегодняшняя задача — выходить на улицы, создавать беспорядки, преследуют лишь одну цель: навредить Республике и украсть дебаты", — заявил Макрон. На фоне кризиса лидер крайне правых Марин Ле Пен лидирует в опросах, а Жан-Люк Меланшон набирает обороты.

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мировая экономика, франция, эммануэль макрон, париж, марин ле пен, общество