https://1prime.ru/20261019/germanija-874406336.html

Германия и Nvidia договорились о стратегическом партнерстве в сфере ИИ

Германия и Nvidia договорились о стратегическом партнерстве в сфере ИИ - 19.10.2026, ПРАЙМ

Германия и Nvidia договорились о стратегическом партнерстве в сфере ИИ

Правительство Германии и американская компания Nvidia договорились о начале стратегического партнерства в области развития искусственного интеллекта, сообщает... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T23:56+0300

2026-10-19T23:56+0300

2026-10-19T23:56+0300

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БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии и американская компания Nvidia договорились о начале стратегического партнерства в области развития искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Германии. "Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWE) и федеральное министерство исследований, технологий и освоения космоса (BMFTR) подписали совместную декларацию о намерениях с компанией Nvidia… Стороны договорились развивать инициативу по созданию передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства ФРГ. Согласно заявлению, инициатива о партнерстве в сфере ИИ опирается на промышленную базу ФРГ и ее производственный потенциал. При этом она уже интегрирована в дорожную карту ФРГ по развитию ИИ, а также в платформу "Индустрия 4.0". Цель инициативы состоит в том, чтобы систематически внедрять промышленный ИИ и создать в Европе современную экосистему промышленного ИИ, опираясь на потенциал ведущих немецких компаний и научно-исследовательских организаций. Платформа "Индустрия 4.0", являющаяся центральным элементом партнерства, представляет собой сеть представителей органов власти, промышленности, науки и отраслевых ассоциаций. На данный момент она полностью переориентируется на тематику промышленного ИИ и станет главным центром по вопросам в этой сфере, говорится в заявлении. В рамках партнерства стороны намерены уделить особое внимание совместной разработке специализированных открытых моделей для промышленного ИИ, создаваемых на базе таких открытых моделей, как Nvidia Nemotron и Nvidia Cosmos. Согласно сообщению пресс-службы правительства ФРГ, в этой области Nvidia намерена расширить уже сформированное сотрудничество с партнерами в ФРГ. При этом стороны намерены привлечь к сотрудничеству, помимо научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий, также малый и средний бизнес Германии. Такими образом Берлин подчеркивает стремление объединить традиционное немецкое инженерное искусство и производственный опыт с передовыми научными исследованиями и новейшими технологиями ИИ, чтобы обеспечить производительность, конкурентоспособность и технологический суверенитет Германии.

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технологии, бизнес, германия, фрг, европа, nvidia, bmw x5