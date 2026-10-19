https://1prime.ru/20261019/globes-874393486.html

СМИ: Израильская компания выиграла контракт на поставку ракет Азербайджану

СМИ: Израильская компания выиграла контракт на поставку ракет Азербайджану - 19.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Израильская компания выиграла контракт на поставку ракет Азербайджану

Израильская компания Elbit Systems выиграла контракт на поставку Азербайджану ракет средней дальности Extra-MR и реактивных систем залпового огня типа PULS на... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:39+0300

2026-10-19T16:39+0300

2026-10-19T16:39+0300

азербайджан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874393486.jpg?1792417181

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – ПРАЙМ. Израильская компания Elbit Systems выиграла контракт на поставку Азербайджану ракет средней дальности Extra-MR и реактивных систем залпового огня типа PULS на сумму 235 миллионов долларов, сообщило израильское новостное издание Globes. "Компания Elbit Systems выиграла контракт на сумму 235 миллионов долларов на поставку высокоточных ракет и ракетно-артиллерийских систем европейскому заказчику… речь идет об Азербайджане", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение заключено на межправительственном уровне. Срок выполнения контракта составляет три года.

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азербайджан