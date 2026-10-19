https://1prime.ru/20261019/globes-874393486.html
СМИ: Израильская компания выиграла контракт на поставку ракет Азербайджану
СМИ: Израильская компания выиграла контракт на поставку ракет Азербайджану - 19.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Израильская компания выиграла контракт на поставку ракет Азербайджану
Израильская компания Elbit Systems выиграла контракт на поставку Азербайджану ракет средней дальности Extra-MR и реактивных систем залпового огня типа PULS на... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:39+0300
2026-10-19T16:39+0300
2026-10-19T16:39+0300
азербайджан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874393486.jpg?1792417181
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – ПРАЙМ. Израильская компания Elbit Systems выиграла контракт на поставку Азербайджану ракет средней дальности Extra-MR и реактивных систем залпового огня типа PULS на сумму 235 миллионов долларов, сообщило израильское новостное издание Globes. "Компания Elbit Systems выиграла контракт на сумму 235 миллионов долларов на поставку высокоточных ракет и ракетно-артиллерийских систем европейскому заказчику… речь идет об Азербайджане", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение заключено на межправительственном уровне. Срок выполнения контракта составляет три года.
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан
СМИ: Израильская компания выиграла контракт на поставку ракет Азербайджану
Globes: Elbit Systems выиграла контракт на поставку Азербайджану ракет на 235 млн долларов
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – ПРАЙМ. Израильская компания Elbit Systems выиграла контракт на поставку Азербайджану ракет средней дальности Extra-MR и реактивных систем залпового огня типа PULS на сумму 235 миллионов долларов, сообщило израильское новостное издание Globes.
"Компания Elbit Systems выиграла контракт на сумму 235 миллионов долларов на поставку высокоточных ракет и ракетно-артиллерийских систем европейскому заказчику… речь идет об Азербайджане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение заключено на межправительственном уровне. Срок выполнения контракта составляет три года.