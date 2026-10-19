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Россия к 2030 году рассчитывает принимать 5,5 млн китайских туристов

Россия к 2030 году рассчитывает принимать 5,5 млн китайских туристов - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россия к 2030 году рассчитывает принимать 5,5 млн китайских туристов

В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Мероприятие прошло под... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:44+0300

2026-10-19T12:44+0300

2026-10-19T12:44+0300

бизнес

россия

китай

санкт-петербург

татьяна голикова

госсовет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — ПРАЙМ. В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Мероприятие прошло под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь.Голикова сообщила, что Россия готовится к 2030 году обеспечить прием 5,5 миллиона китайских туристов. По её словам, для этого важно синхронизировать усилия по устранению административных барьеров, развитию транспортной составляющей, адаптации инфраструктуры и сервисов.Вице-премьер отметила, что росту туристических обменов способствовало снятие визовых барьеров. Туристический поток по итогам 2025 года превысил три миллиона поездок, а только за первое полугодие 2026 года вырос ещё на 50%. По итогам текущего года Россия ожидает свыше 4 миллионов взаимных поездок, но потенциал намного больше.Чтобы закрепить успех, планируется стимулировать спрос путём увеличения количества авиарейсов между городами России и Китая, развития автомобильного туризма и расширения линейки качественных предложений.

китай

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бизнес, россия, китай, санкт-петербург, татьяна голикова, госсовет