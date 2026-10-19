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Россия к 2030 году рассчитывает принимать 5,5 млн китайских туристов - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Россия к 2030 году рассчитывает принимать 5,5 млн китайских туристов
Россия к 2030 году рассчитывает принимать 5,5 млн китайских туристов - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россия к 2030 году рассчитывает принимать 5,5 млн китайских туристов
В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Мероприятие прошло под... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:44+0300
2026-10-19T12:44+0300
бизнес
россия
китай
санкт-петербург
татьяна голикова
госсовет
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — ПРАЙМ. В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Мероприятие прошло под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь.Голикова сообщила, что Россия готовится к 2030 году обеспечить прием 5,5 миллиона китайских туристов. По её словам, для этого важно синхронизировать усилия по устранению административных барьеров, развитию транспортной составляющей, адаптации инфраструктуры и сервисов.Вице-премьер отметила, что росту туристических обменов способствовало снятие визовых барьеров. Туристический поток по итогам 2025 года превысил три миллиона поездок, а только за первое полугодие 2026 года вырос ещё на 50%. По итогам текущего года Россия ожидает свыше 4 миллионов взаимных поездок, но потенциал намного больше.Чтобы закрепить успех, планируется стимулировать спрос путём увеличения количества авиарейсов между городами России и Китая, развития автомобильного туризма и расширения линейки качественных предложений.
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4.7
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бизнес, россия, китай, санкт-петербург, татьяна голикова, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Татьяна Голикова, Госсовет
12:44 19.10.2026
 
Россия к 2030 году рассчитывает принимать 5,5 млн китайских туристов

Голикова: по итогам 2026 года ожидается свыше 4 млн поездок между Россией и Китаем

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — ПРАЙМ. В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Мероприятие прошло под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь.
Голикова сообщила, что Россия готовится к 2030 году обеспечить прием 5,5 миллиона китайских туристов. По её словам, для этого важно синхронизировать усилия по устранению административных барьеров, развитию транспортной составляющей, адаптации инфраструктуры и сервисов.
Вице-премьер отметила, что росту туристических обменов способствовало снятие визовых барьеров. Туристический поток по итогам 2025 года превысил три миллиона поездок, а только за первое полугодие 2026 года вырос ещё на 50%. По итогам текущего года Россия ожидает свыше 4 миллионов взаимных поездок, но потенциал намного больше.
Чтобы закрепить успех, планируется стимулировать спрос путём увеличения количества авиарейсов между городами России и Китая, развития автомобильного туризма и расширения линейки качественных предложений.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙСАНКТ-ПЕТЕРБУРГТатьяна ГоликоваГоссовет
 
 
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