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Голикова оценила проведение тематических годов между Россией и Китаем - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Голикова оценила проведение тематических годов между Россией и Китаем
Голикова оценила проведение тематических годов между Россией и Китаем - 19.10.2026, ПРАЙМ
Голикова оценила проведение тематических годов между Россией и Китаем
Проведение тематических годов между Россией и Китаем стало позитивной традицией, этот эффективный инструмент взаимодействия позволяет укреплять социальную и... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T14:01+0300
2026-10-19T14:01+0300
россия
общество
китай
санкт-петербург
татьяна голикова
госсовет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - ПРАЙМ. Проведение тематических годов между Россией и Китаем стало позитивной традицией, этот эффективный инструмент взаимодействия позволяет укреплять социальную и духовную базу отношений двух стран, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Мероприятие прошло под председательством Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь. "Проведение тематических годов между Россией и Китаем стало устойчивой и позитивной традицией. На протяжении уже двадцати лет этот эффективный инструмент взаимодействия позволяет укреплять и социальную и духовную базу российско-китайских отношений, дружбу и взаимопонимание между нашими народами", - сказала Голикова на заседании. Она рассказала, что заседание комиссии проводится в преддверии главного события на треке российско-китайского межправительственного диалога - 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
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россия, общество , китай, санкт-петербург, татьяна голикова, госсовет
РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Татьяна Голикова, Госсовет
14:01 19.10.2026
 
Голикова оценила проведение тематических годов между Россией и Китаем

Голикова: тематические годы между Россией и Китаем стали позитивной традицией

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - ПРАЙМ. Проведение тематических годов между Россией и Китаем стало позитивной традицией, этот эффективный инструмент взаимодействия позволяет укреплять социальную и духовную базу отношений двух стран, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Мероприятие прошло под председательством Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь.
"Проведение тематических годов между Россией и Китаем стало устойчивой и позитивной традицией. На протяжении уже двадцати лет этот эффективный инструмент взаимодействия позволяет укреплять и социальную и духовную базу российско-китайских отношений, дружбу и взаимопонимание между нашими народами", - сказала Голикова на заседании.
Она рассказала, что заседание комиссии проводится в преддверии главного события на треке российско-китайского межправительственного диалога - 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
 
РОССИЯОбществоКИТАЙСАНКТ-ПЕТЕРБУРГТатьяна ГоликоваГоссовет
 
 
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