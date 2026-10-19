https://1prime.ru/20261019/golikova-874385981.html

Голикова оценила проведение тематических годов между Россией и Китаем

Голикова оценила проведение тематических годов между Россией и Китаем - 19.10.2026, ПРАЙМ

Голикова оценила проведение тематических годов между Россией и Китаем

Проведение тематических годов между Россией и Китаем стало позитивной традицией, этот эффективный инструмент взаимодействия позволяет укреплять социальную и... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:01+0300

2026-10-19T14:01+0300

2026-10-19T14:01+0300

россия

общество

китай

санкт-петербург

татьяна голикова

госсовет

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/05/01/869610294_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_814919bc44ae3b8e1578becbcad2a751.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - ПРАЙМ. Проведение тематических годов между Россией и Китаем стало позитивной традицией, этот эффективный инструмент взаимодействия позволяет укреплять социальную и духовную базу отношений двух стран, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Мероприятие прошло под председательством Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь. "Проведение тематических годов между Россией и Китаем стало устойчивой и позитивной традицией. На протяжении уже двадцати лет этот эффективный инструмент взаимодействия позволяет укреплять и социальную и духовную базу российско-китайских отношений, дружбу и взаимопонимание между нашими народами", - сказала Голикова на заседании. Она рассказала, что заседание комиссии проводится в преддверии главного события на треке российско-китайского межправительственного диалога - 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

китай

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , китай, санкт-петербург, татьяна голикова, госсовет