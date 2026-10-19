https://1prime.ru/20261019/gosduma-874390063.html

Госдума перенесла правительственный час о развитии инфраструктуры для жизни

Госдума перенесла правительственный час о развитии инфраструктуры для жизни - 19.10.2026, ПРАЙМ

Госдума перенесла правительственный час о развитии инфраструктуры для жизни

Госдума перенесла на 11 ноября проведение правительственного часа на тему развития инфраструктуры для жизни, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:28+0300

2026-10-19T15:28+0300

2026-10-19T15:33+0300

россия

общество

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Госдума перенесла на 11 ноября проведение правительственного часа на тему развития инфраструктуры для жизни, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Правительственный час на тему "Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение" должен был пройти в Госдуме 21 октября. "По решению Совета Государственной думы "правительственный час" о развитии инфраструктуры для жизни перенесен на 11 ноября", - сказал Володин, чьи слова приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что это необходимо для согласования графика участия представителей правительства РФ в обсуждении вопроса. Кроме того, по его словам, к участию в мероприятии будут приглашены регионы России в режиме видео-конференц-связи.

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россия, общество , вячеслав володин, госдума