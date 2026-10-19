https://1prime.ru/20261019/gosduma-874390063.html
Госдума перенесла правительственный час о развитии инфраструктуры для жизни
Госдума перенесла правительственный час о развитии инфраструктуры для жизни - 19.10.2026, ПРАЙМ
Госдума перенесла правительственный час о развитии инфраструктуры для жизни
Госдума перенесла на 11 ноября проведение правительственного часа на тему развития инфраструктуры для жизни, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:28+0300
2026-10-19T15:28+0300
2026-10-19T15:33+0300
россия
общество
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Госдума перенесла на 11 ноября проведение правительственного часа на тему развития инфраструктуры для жизни, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Правительственный час на тему "Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение" должен был пройти в Госдуме 21 октября. "По решению Совета Государственной думы "правительственный час" о развитии инфраструктуры для жизни перенесен на 11 ноября", - сказал Володин, чьи слова приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что это необходимо для согласования графика участия представителей правительства РФ в обсуждении вопроса. Кроме того, по его словам, к участию в мероприятии будут приглашены регионы России в режиме видео-конференц-связи.
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россия, общество , вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Госдума
Госдума перенесла правительственный час о развитии инфраструктуры для жизни
Госдума перенесла на 11 ноября правительственный час о развитии инфраструктуры для жизни
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Госдума перенесла на 11 ноября проведение правительственного часа на тему развития инфраструктуры для жизни, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Правительственный час на тему "Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение" должен был пройти в Госдуме 21 октября.
"По решению Совета Государственной думы "правительственный час" о развитии инфраструктуры для жизни перенесен на 11 ноября", - сказал Володин, чьи слова приводит пресс-служба Госдумы.
Он отметил, что это необходимо для согласования графика участия представителей правительства РФ в обсуждении вопроса. Кроме того, по его словам, к участию в мероприятии будут приглашены регионы России в режиме видео-конференц-связи.