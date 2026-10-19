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В Домодедово у иностранца нашли 30 килограммов радиоактивных белых грибов

В Домодедово у иностранца нашли 30 килограммов радиоактивных белых грибов - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Домодедово у иностранца нашли 30 килограммов радиоактивных белых грибов

Более 30 килограммов радиоактивных белых грибов нашли таможенники в аэропорту "Домодедово" у иностранца, который направлялся в Узбекистан, сообщает пресс-служба | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:56+0300

2026-10-19T12:56+0300

2026-10-19T12:56+0300

россия

общество

узбекистан

аэропорт домодедово

фтс

роспотребнадзор

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Более 30 килограммов радиоактивных белых грибов нашли таможенники в аэропорту "Домодедово" у иностранца, который направлялся в Узбекистан, сообщает пресс-служба ФТС России. "Таможенники в аэропорту Домодедово выявили партию сушеных белых грибов с повышенным уровнем радиации. Опасный груз весом более 30 килограммов находился в багаже 32-летнего иностранца, который направлялся в Узбекистан", - говорится в сообщении. Отмечается, что тревожный сигнал поступил во время проверки багажа, и когда инспекторы вскрыли коробку, они обнаружили сыпучее вещество в картонном пакете. На этикетке было указано, что это сушеные белые грибы российского производства. С помощью переносного радиометра-спектрометра было выявлено, что уровень естественного радиационного фона грибов превышен более чем в 10 раз. По тесту это оказался образующийся при делении ядер урана и плутония изотоп, период полураспада которого составляет около 30 лет, - радионуклид цезий-137 (Cs-137). Информацию об инциденте передали в Роспотребнадзор, ведомство признало грибы радиоактивными отходами, подлежащими утилизации. Компании-производителю этой партии грибов выдано предписание, и действие декларации о соответствии на их товар прекращено, выпуск продукции по ней остановлен, как ее и продажа.

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россия, общество , узбекистан, аэропорт домодедово, фтс, роспотребнадзор