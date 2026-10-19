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Sanofi начала строить новый завод для производства инсулина во Франкфурте

Sanofi начала строить новый завод для производства инсулина во Франкфурте - 19.10.2026, ПРАЙМ

Sanofi начала строить новый завод для производства инсулина во Франкфурте

Фармацевтическая компания Sanofi приступила к строительству нового производственного комплекса для выпуска инсулина во Франкфурте, сообщает газета Handelsblatt. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:28+0300

2026-10-19T16:28+0300

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БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Фармацевтическая компания Sanofi приступила к строительству нового производственного комплекса для выпуска инсулина во Франкфурте, сообщает газета Handelsblatt. "Фармацевтическая компания Sanofi приступила во Франкфурте к строительству нового предприятия, в которое компания со штаб-квартирой в Париже инвестирует около 2 миллиардов евро", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, новый завод призван заменить старые производственные мощности, обеспечить устойчивость производства инсулина в ФРГ и Европе, а также сохранить тысячи рабочих мест. Площадь нового производственного комплекса составит 36 тысяч квадратных метров, что равняется примерно пяти футбольным полям. По данным Sanofi, комплекс будет введен в эксплуатацию в 2032 году и сыграет ключевую роль в глобальной сети поставок инсулина этой компании. Sanofi анонсировала свои планы по строительству завода в 2024 году. В сентябре Еврокомиссия одобрила выделение помощи в размере 400 миллионов евро от властей ФРГ, федеральной земли Гессен и города Франкфурт. Согласно планам, новое предприятие будет производить не менее 1,1 тонны инсулина в год. Помимо этого компания взяла на себя обязательство поддерживать запас в 1 тонну фармацевтических субстанций инсулина, а также отдавать приоритет при производстве лекарства поставкам на европейский рынок в случае кризисных ситуаций, говорится в сообщении газеты. Handelsblatt отметила, что наличие производственной площадки во Франкфурте играет значительную роль для рынка труда, от нее зависят более 4 тысяч из 6,5 тысяч рабочих мест на предприятии Sanofi в промышленном парке Хехст во Франкфурте. Издание отметило со ссылкой на данные Sanofi, что в мире на сегодняшний день диабетом страдают более 500 миллионов человек, а к 2050 году этот показатель может вырасти до 800 миллионов.

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бизнес, мировая экономика, фрг, париж, европа, sanofi, handelsblatt