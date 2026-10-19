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Промышленность Германии потеряла около полумиллиона рабочих мест - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Промышленность Германии потеряла около полумиллиона рабочих мест
Промышленность Германии потеряла около полумиллиона рабочих мест - 19.10.2026, ПРАЙМ
Промышленность Германии потеряла около полумиллиона рабочих мест
Промышленность Германии с 2019 года потеряла около полумиллиона рабочих мест, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T14:47+0300
2026-10-19T14:47+0300
промышленность
мировая экономика
германия
ifo
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БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Промышленность Германии с 2019 года потеряла около полумиллиона рабочих мест, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. "Промышленность Германии с 2019 года потеряла около полумиллиона рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что по сравнению с началом 2019 года к концу 2025 года число занятых в промышленности сократилось на 496 тысяч человек. По данным IFO, с 2019 года автомобильные компании ликвидировали 123,5 тысячи рабочих мест, металлообрабатывающие предприятия - 115,6 тысячи, машиностроительные заводы - 64,5 тысячи. Руководитель дрезденского отделения института Йоахим Рагниц подсчитал, что на эти три сектора приходится около 60% всех сокращений в промышленности. IFO уточняет, что в Германии работу потеряли 243 тысячи человек, которые были наняты через агентства временного трудоустройства. Многие из этих людей работали в промышленности. При этом, по данным института, в непроизводственном секторе Германии, главным образом в здравоохранении, госуправлении и сфере социальных служб, наблюдается стремительное увеличение числа рабочих мест: в период с начала 2019 по конец 2025 года в этом секторе появилось 2,2 миллиона рабочих мест. Рагниц подчеркнул, что новые рабочие места появляются не в тех секторах, в которых Германия отличается высокой производительностью и возможностями для инноваций. По словам эксперта, такая тенденция может привести к замедлению экономического роста в ФРГ.
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промышленность, мировая экономика, германия, ifo
Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, IFO
14:47 19.10.2026
 
Промышленность Германии потеряла около полумиллиона рабочих мест

IFO: немецкая промышленность с 2019 года потеряла около полумиллиона рабочих мест

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БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Промышленность Германии с 2019 года потеряла около полумиллиона рабочих мест, свидетельствуют данные исследовательского института IFO.
"Промышленность Германии с 2019 года потеряла около полумиллиона рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте института.
Отмечается, что по сравнению с началом 2019 года к концу 2025 года число занятых в промышленности сократилось на 496 тысяч человек. По данным IFO, с 2019 года автомобильные компании ликвидировали 123,5 тысячи рабочих мест, металлообрабатывающие предприятия - 115,6 тысячи, машиностроительные заводы - 64,5 тысячи. Руководитель дрезденского отделения института Йоахим Рагниц подсчитал, что на эти три сектора приходится около 60% всех сокращений в промышленности.
IFO уточняет, что в Германии работу потеряли 243 тысячи человек, которые были наняты через агентства временного трудоустройства. Многие из этих людей работали в промышленности.
При этом, по данным института, в непроизводственном секторе Германии, главным образом в здравоохранении, госуправлении и сфере социальных служб, наблюдается стремительное увеличение числа рабочих мест: в период с начала 2019 по конец 2025 года в этом секторе появилось 2,2 миллиона рабочих мест.
Рагниц подчеркнул, что новые рабочие места появляются не в тех секторах, в которых Германия отличается высокой производительностью и возможностями для инноваций. По словам эксперта, такая тенденция может привести к замедлению экономического роста в ФРГ.
 
ПромышленностьМировая экономикаГЕРМАНИЯIFO
 
 
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