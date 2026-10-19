https://1prime.ru/20261019/ii-874396980.html

ИИ разбивает сердца: бразилец продал все ради несуществующей девушки

ИИ разбивает сердца: бразилец продал все ради несуществующей девушки - 19.10.2026, ПРАЙМ

ИИ разбивает сердца: бразилец продал все ради несуществующей девушки

Мужчина из Бразилии продал все имущество и проехал более 1900 километров, чтобы встретиться с девушкой, на которой надеялся жениться, но обнаружил, что его... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:12+0300

2026-10-19T18:12+0300

2026-10-19T18:14+0300

ии

искусственный интеллект

общество

бразилия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874396980.jpg?1792422869

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мужчина из Бразилии продал все имущество и проехал более 1900 километров, чтобы встретиться с девушкой, на которой надеялся жениться, но обнаружил, что его возлюбленная сгенерирована искусственным интеллектом, пишет New York Post.Как отмечает издание, 49-летний житель северо-восточного штата Мараньян Эдимар Мартинс наткнулся на аккаунт с именем Джессика Оливейра в 2020 году и не подозревал, что общается с ИИ-персонажем. Он продал все личные вещи, чтобы оплатить автобусную поездку в Белу-Оризонти."Я продал все свои вещи, избавился от всего. Вот так и впадают в уныние, а кто бы не впал в уныние?" — приводит его слова NYP.По прибытии Мартинс не смог найти девушку из соцсети, поэтому обратился на радиостанцию, где ему заявили, что ее не существует. В итоге у него закончились деньги, и он пошел в мэрию Белу-Оризонти, где ему помогли вернуться домой.По словам мужчины, у него никогда не возникало подозрений, что он контактировал с персонажем, созданным искусственным интеллектом."Это приносит только грусть, отчаяние, депрессию. Многие хотели найти отношения, поэтому я и поехал", — объяснил Мартинс.Издание выяснило, что в удаленном видео на TikTok-аккаунте ИИ-девушка сообщала о поиске мужчины, которого перевезет на свою ферму и будет полностью содержать. Владелец аккаунта признал, что персонаж создан искусственным интеллектом, но отрицал прямой контакт с Мартинсом.

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ии, искусственный интеллект, общество , бразилия