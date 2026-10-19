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ИИ разбивает сердца: бразилец продал все ради несуществующей девушки
ИИ разбивает сердца: бразилец продал все ради несуществующей девушки - 19.10.2026, ПРАЙМ
ИИ разбивает сердца: бразилец продал все ради несуществующей девушки
Мужчина из Бразилии продал все имущество и проехал более 1900 километров, чтобы встретиться с девушкой, на которой надеялся жениться, но обнаружил, что его... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:12+0300
2026-10-19T18:12+0300
2026-10-19T18:14+0300
ии
искусственный интеллект
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бразилия
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мужчина из Бразилии продал все имущество и проехал более 1900 километров, чтобы встретиться с девушкой, на которой надеялся жениться, но обнаружил, что его возлюбленная сгенерирована искусственным интеллектом, пишет New York Post.Как отмечает издание, 49-летний житель северо-восточного штата Мараньян Эдимар Мартинс наткнулся на аккаунт с именем Джессика Оливейра в 2020 году и не подозревал, что общается с ИИ-персонажем. Он продал все личные вещи, чтобы оплатить автобусную поездку в Белу-Оризонти."Я продал все свои вещи, избавился от всего. Вот так и впадают в уныние, а кто бы не впал в уныние?" — приводит его слова NYP.По прибытии Мартинс не смог найти девушку из соцсети, поэтому обратился на радиостанцию, где ему заявили, что ее не существует. В итоге у него закончились деньги, и он пошел в мэрию Белу-Оризонти, где ему помогли вернуться домой.По словам мужчины, у него никогда не возникало подозрений, что он контактировал с персонажем, созданным искусственным интеллектом."Это приносит только грусть, отчаяние, депрессию. Многие хотели найти отношения, поэтому я и поехал", — объяснил Мартинс.Издание выяснило, что в удаленном видео на TikTok-аккаунте ИИ-девушка сообщала о поиске мужчины, которого перевезет на свою ферму и будет полностью содержать. Владелец аккаунта признал, что персонаж создан искусственным интеллектом, но отрицал прямой контакт с Мартинсом.
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ии, искусственный интеллект, общество , бразилия
ИИ, искусственный интеллект, Общество , БРАЗИЛИЯ
ИИ разбивает сердца: бразилец продал все ради несуществующей девушки
NYP: бразилец продал все и проехал 1900 километров, чтобы встретиться с ИИ-девушкой
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ.
Мужчина из Бразилии продал все имущество и проехал более 1900 километров, чтобы встретиться с девушкой, на которой надеялся жениться, но обнаружил, что его возлюбленная сгенерирована искусственным интеллектом, пишет New York Post
.
Как отмечает издание, 49-летний житель северо-восточного штата Мараньян Эдимар Мартинс наткнулся на аккаунт с именем Джессика Оливейра в 2020 году и не подозревал, что общается с ИИ-персонажем. Он продал все личные вещи, чтобы оплатить автобусную поездку в Белу-Оризонти.
"Я продал все свои вещи, избавился от всего. Вот так и впадают в уныние, а кто бы не впал в уныние?" — приводит его слова NYP.
По прибытии Мартинс не смог найти девушку из соцсети, поэтому обратился на радиостанцию, где ему заявили, что ее не существует. В итоге у него закончились деньги, и он пошел в мэрию Белу-Оризонти, где ему помогли вернуться домой.
По словам мужчины, у него никогда не возникало подозрений, что он контактировал с персонажем, созданным искусственным интеллектом.
"Это приносит только грусть, отчаяние, депрессию. Многие хотели найти отношения, поэтому я и поехал", — объяснил Мартинс.
Издание выяснило, что в удаленном видео на TikTok-аккаунте ИИ-девушка сообщала о поиске мужчины, которого перевезет на свою ферму и будет полностью содержать. Владелец аккаунта признал, что персонаж создан искусственным интеллектом, но отрицал прямой контакт с Мартинсом.