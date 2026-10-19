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Индекс доверия стройкомпаний США к экономике страны упал до 29 пунктов - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Индекс доверия стройкомпаний США к экономике страны упал до 29 пунктов
Индекс доверия стройкомпаний США к экономике страны упал до 29 пунктов - 19.10.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия стройкомпаний США к экономике страны упал до 29 пунктов
Индекс доверия строительных компаний США к экономике страны в октябре упал до 29 пунктов, что стало минимумом за 14 лет, следует из данных Национальной... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:27+0300
2026-10-19T18:27+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия строительных компаний США к экономике страны в октябре упал до 29 пунктов, что стало минимумом за 14 лет, следует из данных Национальной ассоциации домостроителей (NAHB). В последний раз на таком низком уровне показатель наблюдался в июле 2012 года, отмечает организация. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали показатель на уровне 32 пунктов. Снижение было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам, цен на энергоносители и строительные материалы, а также ухудшением условий найма рабочей силы и доступности земельных участков. "В последние недели ставки по ипотечным кредитам поднялись значительно выше 7%, а рост цен на бензин и инфляция еще больше ослабили покупательский спрос на большей части территории страны", - приводит NAHB слова председателя ассоциации Билла Оуэнса (Bill Owens).
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
18:27 19.10.2026
 
Индекс доверия стройкомпаний США к экономике страны упал до 29 пунктов

Индекс доверия домостроителей США к экономике в октябре упал до минимума за 14 лет

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия строительных компаний США к экономике страны в октябре упал до 29 пунктов, что стало минимумом за 14 лет, следует из данных Национальной ассоциации домостроителей (NAHB).
В последний раз на таком низком уровне показатель наблюдался в июле 2012 года, отмечает организация.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали показатель на уровне 32 пунктов.
Снижение было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам, цен на энергоносители и строительные материалы, а также ухудшением условий найма рабочей силы и доступности земельных участков.
"В последние недели ставки по ипотечным кредитам поднялись значительно выше 7%, а рост цен на бензин и инфляция еще больше ослабили покупательский спрос на большей части территории страны", - приводит NAHB слова председателя ассоциации Билла Оуэнса (Bill Owens).
 
Мировая экономикаСША
 
 
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