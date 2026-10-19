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Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник

Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник - 19.10.2026, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник

Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник, наиболее сильную динамику демонстрирует французский индекс CAC 40, свидетельствуют данные торгов. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:39+0300

2026-10-19T12:39+0300

2026-10-19T12:39+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник, наиболее сильную динамику демонстрирует французский индекс CAC 40, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.16 мск французский CAC 40 снижался на 1,38% относительно предыдущего закрытия, до 7 846,78 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,94%, до 10 779,16 пункта, немецкий DAX - на 1,17%, до 25 322,5 пункта. Аналитики оценивают возможные последствия недавних событий во Франции. "Учитывая, что Франция уже сталкивается со сложной финансовой ситуацией и приближением выборов 2027 года, эти выходные добавляют еще один уровень политического риска для рынков", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid). Массовые демонстрации во Франции 17 октября, участники которых выступали против дороговизны жизни и проблем в системе образования, переросли в масштабные столкновения с правоохранителями. В Лиможе участники беспорядков подожгли историческое здание городской мэрии, нападениям также подверглись административные здания в Марселе и других городах. По последним данным, которые приводит Le Monde, за выходные во Франции были задержаны около 2,4 тысячи человек, пострадали 997 полицейских, жандармов и пожарных. Макрон пообещал жестко преследовать участников погромов, одновременно признав законность требований мирных демонстрантов. Акции швейцарского производителя шоколада, падают примерно на 1,04% после того, как компания сообщила об уходе Адальберта Лехнера (Adalbert Lechner) с поста генерального директора, назначение преемника ожидается во втором квартале 2027 года.

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рынок, торги, индексы, франция, европа, dax, deutsche bank, le monde