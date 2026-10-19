Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/indeksy-874380977.html
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник - 19.10.2026, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник, наиболее сильную динамику демонстрирует французский индекс CAC 40, свидетельствуют данные торгов. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:39+0300
2026-10-19T12:39+0300
рынок
торги
индексы
франция
европа
dax
deutsche bank
le monde
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874380977.jpg?1792402778
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник, наиболее сильную динамику демонстрирует французский индекс CAC 40, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.16 мск французский CAC 40 снижался на 1,38% относительно предыдущего закрытия, до 7 846,78 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,94%, до 10 779,16 пункта, немецкий DAX - на 1,17%, до 25 322,5 пункта. Аналитики оценивают возможные последствия недавних событий во Франции. "Учитывая, что Франция уже сталкивается со сложной финансовой ситуацией и приближением выборов 2027 года, эти выходные добавляют еще один уровень политического риска для рынков", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid). Массовые демонстрации во Франции 17 октября, участники которых выступали против дороговизны жизни и проблем в системе образования, переросли в масштабные столкновения с правоохранителями. В Лиможе участники беспорядков подожгли историческое здание городской мэрии, нападениям также подверглись административные здания в Марселе и других городах. По последним данным, которые приводит Le Monde, за выходные во Франции были задержаны около 2,4 тысячи человек, пострадали 997 полицейских, жандармов и пожарных. Макрон пообещал жестко преследовать участников погромов, одновременно признав законность требований мирных демонстрантов. Акции швейцарского производителя шоколада, падают примерно на 1,04% после того, как компания сообщила об уходе Адальберта Лехнера (Adalbert Lechner) с поста генерального директора, назначение преемника ожидается во втором квартале 2027 года.
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, франция, европа, dax, deutsche bank, le monde
Рынок, Торги, Индексы, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, DAX, Deutsche Bank, Le Monde
12:39 19.10.2026
 
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник

Европейские фондовые индексы снижаются на 1,38% на новостях из Франции

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник, наиболее сильную динамику демонстрирует французский индекс CAC 40, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.16 мск французский CAC 40 снижался на 1,38% относительно предыдущего закрытия, до 7 846,78 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,94%, до 10 779,16 пункта, немецкий DAX - на 1,17%, до 25 322,5 пункта.
Аналитики оценивают возможные последствия недавних событий во Франции. "Учитывая, что Франция уже сталкивается со сложной финансовой ситуацией и приближением выборов 2027 года, эти выходные добавляют еще один уровень политического риска для рынков", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).
Массовые демонстрации во Франции 17 октября, участники которых выступали против дороговизны жизни и проблем в системе образования, переросли в масштабные столкновения с правоохранителями. В Лиможе участники беспорядков подожгли историческое здание городской мэрии, нападениям также подверглись административные здания в Марселе и других городах.
По последним данным, которые приводит Le Monde, за выходные во Франции были задержаны около 2,4 тысячи человек, пострадали 997 полицейских, жандармов и пожарных. Макрон пообещал жестко преследовать участников погромов, одновременно признав законность требований мирных демонстрантов.
Акции швейцарского производителя шоколада, падают примерно на 1,04% после того, как компания сообщила об уходе Адальберта Лехнера (Adalbert Lechner) с поста генерального директора, назначение преемника ожидается во втором квартале 2027 года.
 
РынокТоргиИндексыФРАНЦИЯЕВРОПАDAXDeutsche BankLe Monde
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала