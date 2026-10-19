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Китайский институт оптимизировал проект типовой российской школы - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Китайский институт оптимизировал проект типовой российской школы
Китайский институт оптимизировал проект типовой российской школы - 19.10.2026, ПРАЙМ
Китайский институт оптимизировал проект типовой российской школы
Научно-исследовательский институт, входящий в Китайскую корпорацию строительных технологий CBTGC, оптимизировал по заказу Национального объединения строителей... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T01:16+0300
2026-10-19T01:16+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Научно-исследовательский институт, входящий в Китайскую корпорацию строительных технологий CBTGC, оптимизировал по заказу Национального объединения строителей проект типовой российской школы, добившись существенной экономии по времени и затратам на строительство, рассказал РИА Недвижимость заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ Павел Малахов. По его словам, за основу был взят проект школы на 1650 мест общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, построенной в Рязани. "Это типовая российская школа, средний срок строительства при этом составляет 18 месяцев, класс энергоэффективности здания B. Наши китайские партнеры предложили свой вариант проекта, который можно реализовать с помощью префаб-технологий. Сроки строительства сокращаются при этом до 12-14 месяцев, а количество использующейся рабочей силы - на 45%. Объем затрат на строительство уменьшается на 40%", - отметил Малахов. Он пояснил, что отказ от монолитной конструкции в пользу префаб-технологий, по мнению китайских проектировщиков, позволит избежать массовых работ на самом объекте, меньше зависеть от погодных условий и минимизировать ошибки при строительстве по монолитному заливу зимой. "В КНР по инициативе министерства жилищного строительства и городского и сельского развития активно реализуют принцип под названием "строить дома так же, как автомобили". Он заключается в том, что дома собираются по модели автомобильной промышленности. Основная конструкция выступает "безопасным центром" и выполняет функции несущей системы по аналогии с цельносваренным корпусом машины. На этот каркас навешиваются разные модули", - рассказал замглавы аппарата НОСТРОЙ. Аналогичное решение, пояснил он, в китайском научно-проектном институте предложили использовать и при строительстве типовых российских школ. "Решения наших китайских партнеров полностью соответствует отечественным законодательным требованиям и строительным нормам, при этом они позволяют не только получить цифровой аналог здания для более эффективной эксплуатации в будущем, но еще и повышают класс энергоэффективности здания до A, а также снижают энергопотребление на 30%", - сообщил он. Малахов добавил, что Национальное объединение строителей планирует представить наработки китайских проектировщиков в Минстрой, чтобы их можно было включить в банк типовых проектов ведомства. "Затраты на строительство школ как в проекте комплексного освоения территорий в России, так и при муниципальном финансировании достаточно значительны, в среднем типовая школа стоит около 1,5 миллиарда рублей. Конечно, все участники инвестиционно-строительного цикла заинтересованы в технологиях, которые помогли бы сократить их расходы", - подчеркнул он.
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192
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россия, рязань, китай, кнр
РОССИЯ, Рязань, КИТАЙ, КНР
01:16 19.10.2026
 
Китайский институт оптимизировал проект типовой российской школы

Китайский институт CBTGC оптимизировал по заказу НОСТРОЙ проект типовой школы в Рязани

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Научно-исследовательский институт, входящий в Китайскую корпорацию строительных технологий CBTGC, оптимизировал по заказу Национального объединения строителей проект типовой российской школы, добившись существенной экономии по времени и затратам на строительство, рассказал РИА Недвижимость заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ Павел Малахов.
По его словам, за основу был взят проект школы на 1650 мест общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, построенной в Рязани.
"Это типовая российская школа, средний срок строительства при этом составляет 18 месяцев, класс энергоэффективности здания B. Наши китайские партнеры предложили свой вариант проекта, который можно реализовать с помощью префаб-технологий. Сроки строительства сокращаются при этом до 12-14 месяцев, а количество использующейся рабочей силы - на 45%. Объем затрат на строительство уменьшается на 40%", - отметил Малахов.
Он пояснил, что отказ от монолитной конструкции в пользу префаб-технологий, по мнению китайских проектировщиков, позволит избежать массовых работ на самом объекте, меньше зависеть от погодных условий и минимизировать ошибки при строительстве по монолитному заливу зимой.
"В КНР по инициативе министерства жилищного строительства и городского и сельского развития активно реализуют принцип под названием "строить дома так же, как автомобили". Он заключается в том, что дома собираются по модели автомобильной промышленности. Основная конструкция выступает "безопасным центром" и выполняет функции несущей системы по аналогии с цельносваренным корпусом машины. На этот каркас навешиваются разные модули", - рассказал замглавы аппарата НОСТРОЙ.
Аналогичное решение, пояснил он, в китайском научно-проектном институте предложили использовать и при строительстве типовых российских школ. "Решения наших китайских партнеров полностью соответствует отечественным законодательным требованиям и строительным нормам, при этом они позволяют не только получить цифровой аналог здания для более эффективной эксплуатации в будущем, но еще и повышают класс энергоэффективности здания до A, а также снижают энергопотребление на 30%", - сообщил он.
Малахов добавил, что Национальное объединение строителей планирует представить наработки китайских проектировщиков в Минстрой, чтобы их можно было включить в банк типовых проектов ведомства.
"Затраты на строительство школ как в проекте комплексного освоения территорий в России, так и при муниципальном финансировании достаточно значительны, в среднем типовая школа стоит около 1,5 миллиарда рублей. Конечно, все участники инвестиционно-строительного цикла заинтересованы в технологиях, которые помогли бы сократить их расходы", - подчеркнул он.
 
РОССИЯРязаньКИТАЙКНР
 
 
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