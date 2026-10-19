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Психология риска — почему инвесторы 30+ теряют деньги на эмоциях

Психология риска — почему инвесторы 30+ теряют деньги на эмоциях - 19.10.2026, ПРАЙМ

Психология риска — почему инвесторы 30+ теряют деньги на эмоциях

Инвесторы старше 30 лет чаще находятся в особой зоне риска, поскольку распоряжаются не свободными деньгами, а капиталом для конкретных целей — первоначальным... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T03:03+0300

2026-10-19T03:03+0300

2026-10-19T03:03+0300

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Инвесторы старше 30 лет чаще находятся в особой зоне риска, поскольку распоряжаются не свободными деньгами, а капиталом для конкретных целей — первоначальным взносом по ипотеке, образованием детей или пенсионными накоплениями. Как рассказала агентству "Прайм" экономист Ольга Гогаладзе, падение портфеля на 20% при капитале в 3 миллиона рублей означает минус 600 тысяч рублей. Формально это бумажный убыток, но психологически воспринимается как потеря уже достигнутого результата.Главная ловушка — страх потерять накопленное. Он толкает на две крайности: слишком рано продать активы на падении либо держать убыточную позицию в надежде на отскок, даже если фундаментальные причины для роста исчезли."Обратная ошибка — желание быстро увеличить капитал. В погоне за доходностью инвестор берет высоковолатильные активы, и падение на 40% превращает 3 миллиона в 1,8 миллиона рублей. Восстановиться после такого психологически сложнее, чем согласиться на меньшую, но контролируемую доходность", - говорит Гогаладзе.Еще одной типичной ошибкой эксперт называет эффект якоря. Это когда инвестор оценивает актив не по текущим перспективам бизнеса, а относительно запомнившейся цены. Курс доллара в 120 рублей в 2022 году закрепился в сознании как "дорого", а 60–70 — как "дешево", хотя рыночная ситуация уже изменилась. Простая проверка: если бы вы не знали прежнюю цену актива, купили бы его сейчас? Если нет — старый ориентир стал якорем.Профессиональный авторитет также подводит инвесторов. Человек, состоявшийся в карьере, переносит уверенность на инвестиции, хотя здесь нужны другие компетенции — анализ отчетности, оценка бизнеса, понимание диверсификации. Покупка сотни похожих активов из одного сектора не является диверсификацией. Тревожный сигнал — если инвестор не может объяснить, за счет чего актив принесет доход и какой максимальный убыток он готов принять.Для защиты от инфошума в соцсетях эксперты советуют проверять источник, понимать аргумент, оценивать риски и сравнивать с альтернативами. Если после этих четырех вопросов остаются только доводы "все покупают" — это не сигнал, а шум. После убытка важно помнить математику: падение на 30% требует роста на 43%, а на 50% — уже на 100%. Деньги, которые понадобятся в ближайшие один-три года, вообще не должны подвергаться рыночному риску.Финансист отмечает, что системный подход важнее разовых вложений. При ежемесячном взносе 20 тысяч рублей и средней доходности 10% годовых за пять лет можно накопить около 1,545 миллиона рублей, из которых доход составит порядка 345 тысяч. Алгоритм прост: определить цель, срок и допустимый риск, создать резерв, выбрать простую структуру портфеля и пополнять его раз в месяц с ребалансировкой раз в полгода. Временные затраты — 30–60 минут в месяц.Правило "подожди 24 часа" спасает от импульсивных решений. Важно ограничить проверку портфеля: ежедневный просмотр при просадке только усиливает стресс. Помогает привычка заранее фиксировать условия продажи актива — изменение инвестиционной идеи, уход компании с биржи, ухудшение финансового положения. "За девять месяцев до цели можно постепенно переводить акции в облигации и вклады. Письменный план превращает инвестиции из набора эмоциональных решений в последовательное выполнение финансовой задачи", - подытоживает Ольга Гогаладзе.

https://1prime.ru/20261014/investory-874232381.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, частные инвестиции, частные инвесторы