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"Сотни миллионов обречены": СМИ оценили последствия войны США против Ирана - 19.10.2026, ПРАЙМ
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"Сотни миллионов обречены": СМИ оценили последствия войны США против Ирана
"Сотни миллионов обречены": СМИ оценили последствия войны США против Ирана - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Сотни миллионов обречены": СМИ оценили последствия войны США против Ирана
Война США против Ирана обречет на голод десятки или сотни миллионов человек в ближайшие годы, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:55+0300
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сша
иран
дональд трамп
оон
ормузский пролив
голод
удобрения
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Война США против Ирана обречет на голод десятки или сотни миллионов человек в ближайшие годы, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.Согласно новому Глобальному индексу голода, ситуация с недоеданием, задержкой роста и истощением детей ухудшилась, что остановило двадцатилетний тренд на улучшение."Развязанная президентом США Дональдом Трампом война против Ирана в 2026 году усугубит ухудшение ситуации, обрекая десятки или сотни миллионов людей на голод в последующие годы", — отмечает Клут.Он подчеркивает, что до войны около 30% мирового экспорта удобрений — от мочевины и аммиака до фосфатов и серы — шло через Ормузский пролив. Теперь эти потоки остановились, а Всемирный банк прогнозирует скачок цен на мочевину на 60% в этом году."Фермеры в бедных странах фактически лишаются возможности покупать удобрения. Так нехватка удобрений, вызванная войной, напрямую приводит к голоду и задержке развития детей в других регионах", — добавляет Клут.По его словам, последствия сохранятся надолго после окончания боевых действий, поскольку сельхозрынки восстанавливаются медленно, а фермеры уже пропустили целые посевные и уборочные сезоны.Ситуацию усугубляет политика США: администрация Трампа вышла из Парижского соглашения, демонтировала USAID и сократила финансирование Всемирной продовольственной программы ООН, что приведет к дополнительным миллионам смертей, особенно среди детей, констатирует Клут."Можно забыть о второй из семнадцати так называемых Целей устойчивого развития ООН, согласно которой планировалось покончить с голодом к 2030 году", — заключает он.
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иран
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сша, иран, дональд трамп, оон, ормузский пролив, голод, удобрения
США, ИРАН, Дональд Трамп, ООН, Ормузский пролив, голод, удобрения
18:55 19.10.2026
 
"Сотни миллионов обречены": СМИ оценили последствия войны США против Ирана

Bloomberg: война США против Ирана обречет на голод сотни миллионов человек

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / U.S. Navy
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Война США против Ирана обречет на голод десятки или сотни миллионов человек в ближайшие годы, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.
Согласно новому Глобальному индексу голода, ситуация с недоеданием, задержкой роста и истощением детей ухудшилась, что остановило двадцатилетний тренд на улучшение.
"Развязанная президентом США Дональдом Трампом война против Ирана в 2026 году усугубит ухудшение ситуации, обрекая десятки или сотни миллионов людей на голод в последующие годы", — отмечает Клут.
Он подчеркивает, что до войны около 30% мирового экспорта удобрений — от мочевины и аммиака до фосфатов и серы — шло через Ормузский пролив. Теперь эти потоки остановились, а Всемирный банк прогнозирует скачок цен на мочевину на 60% в этом году.
"Фермеры в бедных странах фактически лишаются возможности покупать удобрения. Так нехватка удобрений, вызванная войной, напрямую приводит к голоду и задержке развития детей в других регионах", — добавляет Клут.
По его словам, последствия сохранятся надолго после окончания боевых действий, поскольку сельхозрынки восстанавливаются медленно, а фермеры уже пропустили целые посевные и уборочные сезоны.
Ситуацию усугубляет политика США: администрация Трампа вышла из Парижского соглашения, демонтировала USAID и сократила финансирование Всемирной продовольственной программы ООН, что приведет к дополнительным миллионам смертей, особенно среди детей, констатирует Клут.
"Можно забыть о второй из семнадцати так называемых Целей устойчивого развития ООН, согласно которой планировалось покончить с голодом к 2030 году", — заключает он.
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