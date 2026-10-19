https://1prime.ru/20261019/iran-874399437.html

"Сотни миллионов обречены": СМИ оценили последствия войны США против Ирана

"Сотни миллионов обречены": СМИ оценили последствия войны США против Ирана - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Сотни миллионов обречены": СМИ оценили последствия войны США против Ирана

Война США против Ирана обречет на голод десятки или сотни миллионов человек в ближайшие годы, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:55+0300

2026-10-19T18:55+0300

2026-10-19T18:55+0300

сша

иран

дональд трамп

оон

ормузский пролив

голод

удобрения

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Война США против Ирана обречет на голод десятки или сотни миллионов человек в ближайшие годы, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.Согласно новому Глобальному индексу голода, ситуация с недоеданием, задержкой роста и истощением детей ухудшилась, что остановило двадцатилетний тренд на улучшение."Развязанная президентом США Дональдом Трампом война против Ирана в 2026 году усугубит ухудшение ситуации, обрекая десятки или сотни миллионов людей на голод в последующие годы", — отмечает Клут.Он подчеркивает, что до войны около 30% мирового экспорта удобрений — от мочевины и аммиака до фосфатов и серы — шло через Ормузский пролив. Теперь эти потоки остановились, а Всемирный банк прогнозирует скачок цен на мочевину на 60% в этом году."Фермеры в бедных странах фактически лишаются возможности покупать удобрения. Так нехватка удобрений, вызванная войной, напрямую приводит к голоду и задержке развития детей в других регионах", — добавляет Клут.По его словам, последствия сохранятся надолго после окончания боевых действий, поскольку сельхозрынки восстанавливаются медленно, а фермеры уже пропустили целые посевные и уборочные сезоны.Ситуацию усугубляет политика США: администрация Трампа вышла из Парижского соглашения, демонтировала USAID и сократила финансирование Всемирной продовольственной программы ООН, что приведет к дополнительным миллионам смертей, особенно среди детей, констатирует Клут."Можно забыть о второй из семнадцати так называемых Целей устойчивого развития ООН, согласно которой планировалось покончить с голодом к 2030 году", — заключает он.

https://1prime.ru/20261016/ssha-874344056.html

сша

иран

ормузский пролив

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сша, иран, дональд трамп, оон, ормузский пролив, голод, удобрения