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Лавров и Аракчи обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Лавров и Аракчи обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества - 19.10.2026, ПРАЙМ
Лавров и Аракчи обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявили в российском... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:55+0300
2026-10-19T20:55+0300
2026-10-19T20:55+0300
россия
мировая экономика
иран
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявили в российском дипведомстве. "Уделено внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая реализацию совместных транспортно-логистических и энергетических проектов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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россия, мировая экономика, иран, сергей лавров, аббас аракчи, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, МИД РФ
Лавров и Аракчи обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Лавров и Аракчи обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество