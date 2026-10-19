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Лавров и Аракчи обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Лавров и Аракчи обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества - 19.10.2026, ПРАЙМ

Лавров и Аракчи обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявили в российском... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T20:55+0300

2026-10-19T20:55+0300

2026-10-19T20:55+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявили в российском дипведомстве. "Уделено внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая реализацию совместных транспортно-логистических и энергетических проектов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

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россия, мировая экономика, иран, сергей лавров, аббас аракчи, мид рф