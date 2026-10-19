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Германия с 2020 года потеряла 420 миллиардов евро инвестиций
Германия с 2020 года потеряла 420 миллиардов евро инвестиций - 19.10.2026, ПРАЙМ
Германия с 2020 года потеряла 420 миллиардов евро инвестиций
Экономика Германии с 2020 года недополучила инвестиции совокупным объемом в 420 миллиардов евро из-за последствий пандемии коронавируса, геополитических... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:45+0300
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мировая экономика
германия
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БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Экономика Германии с 2020 года недополучила инвестиции совокупным объемом в 420 миллиардов евро из-за последствий пандемии коронавируса, геополитических кризисов и структурных проблем страны, сообщает Институт немецкой экономики (IW). "Немецкая экономика с 2020 года недополучила многомиллиардные инвестиции… Совокупный объем недополученных инвестиций оценивается примерно в 420 миллиардов евро", - говорится в сообщении на сайте института. Как уточняет институт, на объемы инвестиций повлияли последствия пандемии и различные геополитические кризисы. Кроме того, по данным IW, инвесторы отказываются от вложений в немецкие предприятия из-за высоких цен на энергию, больших затрат на рабочую силу и бюрократических препон. Согласно IW, в период с 2020 по 2025 год немецкая экономика росла только благодаря увеличению государственных расходов. Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Германия с 2020 года потеряла 420 миллиардов евро инвестиций
IW: экономика Германии с 2020 года недополучила инвестиции на 420 миллиардов евро
БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Экономика Германии с 2020 года недополучила инвестиции совокупным объемом в 420 миллиардов евро из-за последствий пандемии коронавируса, геополитических кризисов и структурных проблем страны, сообщает Институт немецкой экономики (IW).
"Немецкая экономика с 2020 года недополучила многомиллиардные инвестиции… Совокупный объем недополученных инвестиций оценивается примерно в 420 миллиардов евро", - говорится в сообщении на сайте института.
Как уточняет институт, на объемы инвестиций повлияли последствия пандемии и различные геополитические кризисы. Кроме того, по данным IW, инвесторы отказываются от вложений в немецкие предприятия из-за высоких цен на энергию, больших затрат на рабочую силу и бюрократических препон.
Согласно IW, в период с 2020 по 2025 год немецкая экономика росла только благодаря увеличению государственных расходов.
Германия
уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.