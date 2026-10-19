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"Полюс" строит в Якутии терминал для цемента

"Полюс" строит в Якутии терминал для цемента - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Полюс" строит в Якутии терминал для цемента

"Полюс" строит в Якутии терминал для цемента, который используется в переработке руды, в перспективе запуск объекта обеспечит стабильные поставки и создаст... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:45+0300

2026-10-19T12:45+0300

2026-10-19T12:45+0300

промышленность

якутия

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Полюс" строит в Якутии терминал для цемента, который используется в переработке руды, в перспективе запуск объекта обеспечит стабильные поставки и создаст необходимый запас связующего компонента, сообщила компания. "Полюс" приступил к пусконаладочным работам на первой очереди нового цементного терминала в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Компания использует цемент в процессе переработки золотосодержащей руды Куранахского рудного поля", - сказано в сообщении. Отмечается, что к вводу в эксплуатацию готовятся шесть из 10 емкостей для хранения, вместимость каждой из которых - порядка 1,3 тысячи тонн материала. "Запуск объекта обеспечит стабильные поставки и создаст необходимый запас связующего компонента для производства золота на предприятии "Полюс Алдан", - считают в компании. Оборудование терминала демонстрирует устойчивые результаты в выгрузке цемента из железнодорожных вагонов - до трех-четырех вагонов за смену. После выхода объекта на проектные параметры планируется увеличить производительность не менее чем до восьми вагонов за смену. Помимо терминала, объект включает в себя еще три склада для разных типов материалов. Он расширит возможности предприятия хранить и распределять грузы. Кроме того, в настоящее время на территории объекта достраиваются три железнодорожные ветки, еще две планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие годы. "У нас большие планы по инвестициям в развитие производства. Соответственно, будут расти и потребности "Полюс Алдана" в материалах. Единый логистический комплекс "Сухой Глубокий" позволит не только увеличить объемы этих поставок, но и вывести на новый уровень эффективности всю логистику нашего предприятия", - цитирует пресс-служба управляющего директора "Полюс Алдана" Евгения Малыхина. Цементный терминал входит в состав производственно-складского комплекса "Сухой Глубокий", который строит "Полюс Алдан". Он возводится в рамках инвестиционной программы для развития мощностей и увеличения добычи золота на Куранахском рудном поле.

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промышленность, якутия