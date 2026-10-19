https://1prime.ru/20261019/jakutugol-874392598.html

"Якутуголь" реализовал первую партию угля на Петербургской бирже

"Якутуголь" реализовал первую партию угля на Петербургской бирже - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Якутуголь" реализовал первую партию угля на Петербургской бирже

Компания "Якутуголь" (входит в "Мечел") реализовала первую партию угля на Петербургской бирже, сообщила торговая площадка. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:20+0300

2026-10-19T16:20+0300

2026-10-19T16:20+0300

промышленность

игорь артемьев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874392598.jpg?1792416032

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Компания "Якутуголь" (входит в "Мечел") реализовала первую партию угля на Петербургской бирже, сообщила торговая площадка. "Компания "Якутуголь", входящая в группу "Мечел", совершила первую биржевую сделку по реализации угля. На биржевых торгах продано 4 200 тонн энергетического угля, производства АО ХК "Якутуголь", - говорится в сообщении. Отмечается, что сделка была заключена на условиях "франко-вагон станция назначения", в цену товара входит стоимость транспортировки до станции Нерюнгри-Пассажирской. "Якутия занимает одну из лидирующих позиций по добыче угля, и мы рады увеличению предложения якутского угля на бирже. "Мечел" уже присутствует на биржевых торгах в качестве поставщика металлопродукции, и мы приветствуем выход на биржевые торги угольных предприятий холдинга", - цитирует пресс-служба президент биржи Игоря Артемьева. Он отметил, что площадка рассчитывает на долгое, плодотворное и эффективное сотрудничество с компанией. Реализации угля на Петербургской бирже по итогам января-августа достигла отметки в 1,6 миллиона тонн, что вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результаты в целом по его итогам. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, игорь артемьев